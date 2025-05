Así es Eva Ugarte: apasionada de las artes marciales, su vínculo con Berto Romero y el sueño que le falta por cumplir

Mario Lahoz Valencia Jueves, 22 de mayo 2025 | Actualizado 23/05/2025 02:17h. Comenta Compartir

'El Hormiguero' cierra la semana este jueves 22 de mayo con dos invitadas que acuden el programa para presentar su próximo proyecto. Eva Ugarte y Megan Montaner estarán con Pablo Motos para promocionar una película que promete enganchar al público. Ambas intérpretes hablarán sobre sus personajes, el rodaje y qué puede esperar el público de esta historia.

Nacida en Madrid en 1983, Eva Ugarte es una actriz que ha conquistado a la audiencia con su papel en 'Madres' y 'Mira lo que has hecho'. Su gran actuación le brindó dos nominaciones a los Premios Feroz como mejor actriz protagonista de una serie.

Su interpretación en 'Mira lo que has hecho' guarda un significado especial. La madrileña encarnaba el papel de Sandra, la mujer del humorista Berto Romero, protagonista y autor de la serie. Un papel que le ha cambiado la vida. «'Mira lo que has hecho' me ha dado alas y ha transformado mi carrera como siempre había soñado. Es el tipo de comedia que me gusta y ha sido un rodaje muy familiar. Da mucho gusto trabajar con esa confianza», valoró en una entrevista.

Actriz y humorista se compenetraron tan bien que Berto decidió tomar una decisión inusual respecto al caché de ambos. «Yo no sabía lo que ganaba él ni él lo que yo tenía en el contrato, pero decidió que lo más justo era sumar las dos cantidades y dividirla a la mitad», aseguró en 'La Resistencia', ahora 'La Revuelta'.

En cuanto a su vida personal, Eva es muy discreta. Sus redes sociales no desvelan nada. Ahora bien, se sabe que tiene un gran sueño por cumplir: ser madre. «Desde que tengo conciencia de que soy mujer, quiero tener hijos. Donde más me toca a mí personalmente la serie es el tema de los niños», aseguraba en una rueda de prensa durante la promoción de la serie.

Fuera de cámaras, Eva Ugarte llevo un estilo de vida marcado por la salud y el bienestar. De hecho es una gran aficionada a las artes marciales, más concretamente el muay thai. Su pasión llega hasta tal punto que en una visita anterior a 'El Hormiguero' confesó que hubo un momento en el que solo quería hacer películas de acción para demostrar su dominio en la disciplina tailandesa.

«Estuve dos años que solo hacía eso. Era actriz, pero quería que me pusiesen películas de acción donde pudiese pegar. Luego me relajé», comentó. Después probó con el tao yin. «Es una especie de yoga chino que entrena los tendones y es la base real del kung-fu», reveló en el programa.