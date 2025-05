Amador Rivas se postula para Eurovisión con el 'Mandanga Style'

A.P. Jueves, 22 de mayo 2025, 17:17 | Actualizado 17:43h. Comenta Compartir

Todavía seguimos teniendo muy reciente lo sucedido en 'Eurovisión 2025'. Ha habido mucha polémica en torno a la participación de Israel, la actuación de Melody y el televoto. Sin embargo, lo cierto es que esta edición del festival nos ha dejado canciones icónicas. Más allá del tema 'Wasted Love' del austríaco JJ, quizá el estribillo más repetido sea el de 'Espresso Machiato' de Tommy Cash, representante de Estonia. Además, la gala también tuvo momentos icónicos que dieron para 'meme' en las redes sociales. Uno de ellos fue el de Antonio Recio en la actuación de VAEB, los representantes de Islandia. Sin embargo, hay otro personaje de 'La que se avecina' que ha entrado en escena.

El actor Pablo Chiapella, que en la ficción interpreta al mítico Amador Rivas, ha lanzado una iniciativa que ha dejado a todo el mundo boquiabierto. Su personaje, en la octava temporada, quería ser cantante y lanzó la canción 'Mandanga Style'. Más allá de ser un momento icónico de la serie, también se hizo muy viral en redes y ganó popularidad entre los fan de 'LQSA'.

El manchego ha tenido la idea de participar con esta canción en Eurovisión 2026. Así lo ha explicado en su perfil de TikTok: «Bueno, alargo la cifra de seguidores a 400.000 porque necesito bastante tiempo, y espero que lleguemos cuando ya lo tenga más o menos listo. Si se puede, genial… y si no se puede, os prometo que intentaré hacer una locura, ¡algo rollo Eurovisión! Una competición de canciones donde todo el mundo pueda verlo. ¡A lo grande! #PabloChiapella #eurovision».

Rápidamente el vídeo se ha viralizado y ha conseguido muchos comentarios y reproducciones. Hay quien se pregunta si es realmente la cuenta de Pablo Chiapella ya que no está verificada. El actor, por el momento, no ha desmentido nada en Instagram o X dónde sí tiene perfil oficial.

Hay quien apunta que, en cualquier caso, esto es algo que no puede darse, ya que en el reglamento se especifica que solo pueden participar canciones publicadas antes del 1 de septiembre del año anterior. En 2015 ya intentaron llevarlo a Eurovisión, sumando 25 mil firmas en Charge.org, pero RTVE prefirió llevar a Edurne.

Letra del 'Mandanga Style'

Ladies and gentleman

Dedicado a todos los vividores folladores y borderlines

Amador Rivas, Capitán Salami is in the house

Eh, pibitas del mundo

¡Merengue, merengue!

¡Espartaco!

¡Todo el mundo bailando el Mandanga Style!

Dime que te gusta, dilo, nena

Te voy a dar salami aquí en la arena

Me da igual si eres rubia o morena

Tengo pa ti mandanga de la buena

¡Sácalo todo!

Dime qué te gusta, dímelo a mí

Te voy a dar salami a ti y a ti y a ti

Túmbate en la arena y hagamo' la croquette

Que luego te doy una vuelta en mi Corvette

Descapotao, descapotao, ¡descapotao!

Dime que te gusta, dilo, nena

Te voy a dar salami aquí en la arena

Me da igual si eres rubia o morena

Tengo pa ti mandanga de la buena

En mi yate o en mi limusina

Te voy a poner fina, filipina

Vente conmigo un rato al camarote

Que estoy tomando el sol todo palote

¡Ar mai!, ¡esto es el Mandanga Style!

Tómalo, móntaselo, siéntelo, gózalo, pásalo

¿De qué me hablan?, de la mandanga

Porque tú quieres mandanga

Ella quiere mandanga

¡Todos quieren mandanga!

¿Qué pasa con la mandanga?

¡Que todo el mundo quiere mandanga!

¡Todo el mundo quiere mandanga!

¡Todo el mundo quiere mandanga!

Dime que te gusta, dilo, nena

Te voy a dar salami aquí en la arena

Me da igual si eres rubia o morena

Tengo pa ti mandanga de la buena

Vente conmigo un rato al chiringuito

Unas gambitas, siesta y pinchito

En Japón y en Ibiza, o en Miami

Tengo siempre en oferta (¿el qué?) el salami

¿Verdad que habéis sudado la mandanga?

¿Habéis sentido la mandanga?

¿Habéis bailado la mandanga?

Os ha gustado la mandanga ¿verdad?

Pues si queréis contratarnos, tenéis que mandar un mail

A fermintrujillo@espetomail.com

