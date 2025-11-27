¿Cuándo se estrenan los nuevos capítulos de 'Stranger Things' T5?

Andoni Torres Valencia Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:05 | Actualizado 23:12h. Comenta Compartir

La esperada quinta entrega de 'Stranger Things' se estrenará en Netflix en tres fechas: el volumen 1, con cuatro episodios, el 27 de noviembre; el volumen 2, con tres episodios, la noche de Navidad; y el episodio final, en Nochevieja. Cada volumen estará disponible a las 02:00 (hora peninsular española).

26 de noviembre de 2025: Volumen 1

Episodio 1: 'The Crawl'. Duración: 1 hora y 8 minutos

Episodio 2: 'The Vanishing of …'. Duración: 54 minutos

Episodio 3: 'The Turnbow Trap'. Duración: 1 hora y 6 minutos

Episodio 4: 'Sorcerer'. Duración: 1 hora y 23 minutos

25 de diciembre de 2025: Volumen 2

Episodio 5: 'Shock Jock'

Episodio 6: 'Escape From Camazotz'

Episodio 7: 'The Bridge'

31 de diciembre de 2025: El final

Episodio 8: 'The Rightside Up'

Argumento

Otoño de 1987. La ciudad de Hawkins sigue marcada por la apertura de los portales y los protagonistas de 'Stranger Things' comparten un único objetivo: encontrar a Vecna y acabar con él. Pero ha desaparecido; nadie sabe dónde está ni cuáles son sus planes. Para complicar aún más las cosas, el Gobierno ha puesto la ciudad en cuarentena militar y ha intensificado la búsqueda de Once, que se ve obligada a esconderse de nuevo. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también crece una inquietud conocida.

La batalla final está a punto de empezar y deberán enfrentarse a una oscuridad más poderosa y letal que nunca. Para acabar con esta pesadilla, deberán estar todos juntos, una última vez.

