Elsa Pataky: apasionada de los caballos, el motivo que impide su vuelta a España y su etapa como alumna de periodismo

'El Hormiguero' sigue la programación de esta semana con la visita de una actriz española reconocida internacionalmente. Elsa Pataky regresa a los platós del programa de Antena 3 para presentar 'Matices', su nuevo proyecto que se estrena el 5 de junio en la plataforma Sky Showtime.

Durante la entrevista hablará de cómo compagina su carrera internacional con el día a día junto a su familia en Australia y desvelará cual es su papel en esta nueva serie.

🎬 Hoy nos acompaña @ElsaPataky_ para hablar de “Matices”, la nueva serie que protagoniza y que se estrena el 5 de junio en @SkyShowtime #ElsaPatakyEH pic.twitter.com/hOalOFr7Eh — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 28, 2025

Elsa Pataky nació en Madrid en 1976. Elsa se dió a conocer en la televisión española en series como 'Al salir de clase' o 'Los Serrano' antes de dar el salto a Hollywood. Ha participado en sagas de éxito como 'Fast & Furious, además de desarrollar otras facetas como la escritura o el modelaje.

La española ha conseguido hacer de su sueño una profesión. Antes de ello, mientras se preparaba para el mundo de la interpretación, fue alumna de periodismo en la Universidad CEU San Pablo de Madrid aunque no acabó la carrera. «En algún momento malo pensé, mira, si no salgo adelante con esto me busco trabajo como corresponsal de guerra», explicó en una entrevista.

En cuanto a su faceta más personal, Elsa ha decidido hacer su vida en Australia. Mantiene un matrimonio de 15 años con el actor australiano Chris Hemsworth, padre de sus tres hijos: India, Tristán y Sasha. Juntos han formado una familia en plena naturaleza. Son los propietarios de una finca situada en Byron Bay en la que albergan hasta 70 animales. De momento, es inviable que los Hemsworth Pataky se trasladen a España

«De Australia, allí no me saca nadie, fíjate. Yo ya no puedo volver a una ciudad, al poco tiempo ya me empiezo a agobiar. Y que en una ciudad tengo que estar pendiente de los niños. Vivir en Madrid es complicado cuando ya has vivido en el campo, en plena naturaleza», explicaba en una entrevista.

La española es una apasionada de los animales. Pero su gran amor son los caballos. Elsa desarrolló esta pasión en su juventud cuando recibió clases de equitación, clases que sigue manteniendo a día de hoy. La española ha transmitido esta pasión a su hija India y ambas disfrutan de competiciones de hípica.

