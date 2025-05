Duro golpe para 'La familia de la tele': Kiko Matamoros ficha por 'Tentáculos'

Marta Palacios Valencia Viernes, 23 de mayo 2025, 01:06 Comenta Compartir

Nuevo cambio en 'La familia de la tele', programa vespertino del corazón que presenta María Patiño en La 1 y que también cuenta con la participación de Belén Esteban. Y es que, a los bajos datos de audiencia y las críticas recibidas, se suma ahora la baja de uno de sus colaboradores. Uno de sus rostros más populares. Se trataría de Kiko Matamoros, que acaba de fichar por 'Tentáculos', el espacio que conduce Carlota Corredera en TEN.

La de este jueves ha sido la primera aparición del tertuliano en su nuevo programa, donde ha sido recibido por la presentadora y por Kiko Hernández, antiguo compañero de 'Sálvame'. Para ambos ha sido una alegría verle ahí. Y es que la llegada de Matamoros no es para algo puntual, ya que según informan desde FórmulaTV, el propósito es quedarse fijo y ser un habitual del programa.

«Voy a echar mucho de menos a 'La familia de la tele'», ha dicho Matamoros durante una de sus intervenciones en el nuevo programa de TEN. Además, el tertuliano ha anunciado que «el viernes vuelvo a Telecinco, no es broma, a 'De Viernes'», ha indicado. «Tengo que decir una cosa, me he ofrecido yo, a través de mi agente, porque echaba de menos el calor de la audiencia y de los compañeros. Y voy sin cobrar absolutamente nada», ha sentenciado.

Ampliar Kiko Matamoros se incorpora a 'Tentáculos'.

Por el momento, esto no significa que Matamoros vaya a abandonar el formato de la pública. Sin embargo, este fichaje de TEN se anuncia dos semanas y media después del estreno de 'La familia de la tele' en La 1 y no es ningún secreto decir que las audiencias están yendo mucho peor de lo esperado, con un 6.4% de cuota de pantalla y una media de tan sólo 553.000 espectadores.