Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian. Netflix

De qué va 'Dos tumbas', la serie de Carmen Mola que se estrena este viernes y es perfecta para ver este fin de semana

La ficción cuenta con solo tres epidosios y está protagonizada por Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian

J.Zarco

Valencia

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:59

Netflix estrena este viernes 'Dos tumbas', la serie con la que espera triunfar tras el verano y que está protagonizada por viejos conocidos de 'La casa de papel'. Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian acompañan a Kiti Mánver en un reparto de lujo para esta miniserie creada por Agustín Martínez.

La ficción narra cómo dos años después de la desaparición de Verónica y Marta, dos amigas de 16 años, se da por cerrado el caso por falta de pruebas y sospechosos. La abuela de una de las dos jóvenes, Isabel (Kiti Mánver), sin nada que perder, decide llevar a cabo una investigación al margen de la ley. Isabel hará todo lo que sea necesario para descubrir la verdad sobre lo que ocurrió aquella noche y lo que comienza como la búsqueda de un culpable pronto se convertirá en una historia de venganza.

El reparto lo completan Nadia Vilaplana (Viaje de fin de curso: Mallorca, La vida breve), Joan Solé (Todos los nombres de Dios, Nos vemos en otra vida), Zoe Arnao (Las niñas, Apagón), Nonna Cardoner (Camino a la libertad, Benvinguts a la familia), Carlos Scholz (Vírgenes, La vida breve), con la colaboración especial de Salva Reina (Legado, El 47).

«Dos tumbas es la historia de venganza de un personaje que pocas veces protagoniza una ficción y que solo podía encontrar su sitio en un lugar como Netflix: una abuela dispuesta a todo para hacer justicia por la pérdida de su nieta. Un thriller cargado de emociones y giros en el que Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian dan vida a unos personajes que he disfrutado especialmente al escribirlos,» señala Agustín Martínez.

Los guiones de la serie están escritos por Jorge Díaz y Antonio Mercero, autores de los exitosos libros de Carmen Mola. Eso sí, 'Dos tumbas' tan solo cuenta con tres episodios

