El director general de À Punt celebra las audiencias de los toros Francisco Aura avanza que se trabaja en una nueva ficción tras la cancelación de 'L'Alqueria Blanca' y niega futuras listas negras: «No sé por quién me toma»

El director general de À Punt, Francisco Aura, ha defendido la emisión de festejos taurinos en la programación y, de hecho, ha celebrado las audiencias cosechadas recientemente con la retransmisión de la feria de Hogueras de Alicante, al tiempo que ha garantizado a la oposición que no se van a producir futuras «listas negras» de trabajadores en la radiotelevisión pública valenciana. «No sé por quién me toma», le ha reprochado a la socialista Mercedes Caballero.

De este modo ha respondido a las cuestiones planteadas por los distintos grupos parlamentarios durante su comparecencia este lunes en la comisión de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual de Les Corts para explicar las líneas fundamentales de la «nueva etapa» de À Punt.

Desde la oposición, Mercedes Caballero (PSPV) ha cuestionado al director general por los últimos nombramientos y ceses en Informativos, ha criticado la interrupción de la retransmisión de la final de 'escala i corda' de pilota valenciana y ha denunciado el «señalamiento» del síndic de Vox, José Mª Llanos, vía redes sociales, a una periodista de À Punt en Alicante por llevar una pegatina «en defensa del valenciano».

Mientras, Nathalie Torres (Compromís) ha preguntado a Francisco Aura por el «desmantelamiento» del Archivo de RTVV-À Punt, ha criticado también el corte de la final de pilota, ha advertido de que la presencia del valenciano está «en peligro» con el nuevo modelo de la radiotelevisión pública y ha cuestionado la emisión de festejos taurinos. «Han jugado todo a la carta del toro», le ha reprochado.

De su lado, el 'popular' José Juan Zaplana ha valorado la hoja de ruta «razonable» de Aura, con «los pies en el suelo» y «sin maquillaje», le ha felicitado por «poner orden donde había improvisación» y ha apostado por una radiotelevisión pública «que no impone, que acompañe».

Y desde Vox, Joaquín Alés ha acusado al PSPV y Compromís de haber «reventado la radiotelevisión pública», lo que ha generado en la actualidad un «panorama desalentador» para À Punt --«ya sabíamos que las cosas no iban bien»--. Además, ha acusado al consejo de informativos de ser «los nuevos censores» y ha preguntado a Aura por las audiencias de los toros.

Sobre esta última cuestión, Aura ha detallado que la retransmisión de una corrida de la feria de Hogueras en Alicante alcanzó un 6% de audiencia y fue vista por 250.000 personas, mientras que el programa 'La plaça' obtuvo en su estreno un 3%, datos por encima de la media de la cadena. «Creemos que el interés de la audiencia por los programas taurinos es significativo», ha valorado.

En otro orden de cosas, ha garantizado a Compromís que el Archivo «no corre ningún peligro» y está «perfectamente custodiado», al tiempo que ha precisado que en estos momentos están en negociaciones con la Generalitat para suscribir «un convenio marco que nos garantice la incorporación del personal, como hasta ahora ha venido ejerciendo hasta el pasado marzo». «Ningún riesgo con ese tema», ha garantizado.

Sobre el valenciano, ha prometido también que no corre «absolutamente ningún peligro» en esta nueva etapa de À Punt y, de hecho, ha asegurado que más de un 90% de la programación actual se emite en valenciano, frente a un 3% en castellano. También ha defendido que las películas emitidas en castellano los fines de semana «triplican a la emisión en valenciano» y que el 75% de los anunciantes optan por emitir su publicidad en castellano.

Precisamente, en materia de producción, ha lamentado que À Punt «parezca más una televisión local que una autonómica con todas las redifusiones que estamos haciendo». Frente a ello, ha avanzado que con el «ajuste presupuestario» van a tener «la posibilidad de producir que todos estos huecos con productoras 100% valencianas». «Es mi compromiso con las productoras realizar una completa programación», ha apuntado.

Mientras, ha recalcado a Caballero (PSPV): «No estamos indicando a los periodistas, en ningún caso, que se dirijan a los ciudadanos en castellano, le aseguro que no». Y le ha replicado: «Me habla usted de listas negras, por Dios, listas negras. No sé por quién me toma». Además, ha garantizado que como administrador único de la empresa pública no piensa endeudarse «ni un euro», sino que va a trabajar «con los presupuestos que tengo aprobados».

Por otro lado, Aura ha informado de que han implementado un departamento de seguimiento y gestión operativa interno para llevar a cabo un control presupuestario. Al respecto, ha advertido de que en unas auditorías han encontrado «diversas anomalías», como por ejemplo «gasto de comidas de productoras absolutamente fuera de lugar», una de ellas por importe de 1.300 euros. Y sobre la final de pilota, Aura ha asumido y pedido disculpas ante un «error de cálculo» por su parte al «cortar» la retransmisión.

Sobre el «señalamiento» de José Mª Llanos (Vox) a una periodista de À Punt, el director general ha argumentado: «Creo que ningún trabajador de ningún medio público debe, en el uso de su trabajo, hacer mención a ninguna manifestación de ningún tipo. Me parece que pudiéramos poner 'Fuera Putin ' o 'Trump asesino'... pues en ningún caso. Manifestaciones de ningún tipo en el desempeño de su labor».

También ha defendido los dos «únicos» nombramientos que ha llevado a cabo durante estos meses, el del nuevo director de Informativos, Josep Magraner, y el del responsable de Programación, Paco Picó, y ha asegurado que ambas son personas de su confianza. Sobre este último, ha apuntado también que es «militante del Partido Socialista».

Y sobre el fin de la serie 'L'Alqueria Blanca', anunciado por la cadena la pasada semana y programado para septiembre y octubre, ha justificado esta cancelación ante el «elevado coste» de producción y la «bajada de audiencia paulatina». Dicho esto, ha indicado que están «explorando» una nueva serie de ficción para emitir «en un futuro».