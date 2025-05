DIRECTO | Sigue la final de Eurovisión 2025 y la actuación de Melody

21:55

Reino Unido y su fiesta de graduación

Y llegamos al momento festival de colegio, con las británicas de Remember Monday y su tema “What the Hell Just Happened?”. El trío británico fusiona country-pop con tempos variados para contar una ruptura rápida. La escenografía es un carrusel de habitaciones giratorias, reflejando el caos emocional. No tienen mucha esperanza de quedar bien esta noche