Desmontando el «¡Qué polvo tienes, guapa!» de Espejo Público Reportaje de piropos machistas en 'Espejo Público. / Antena 3 El programa de Susanna Griso dice estar investigando «cómo se hizo el reportaje» REDACCIÓN Jueves, 19 julio 2018, 13:46

Podemos mostró su intención de que el 'piropo callejero' pase a ser delito. Sobre esta percha de actualidad, Espejo Público intentó demostrar que los comentarios que mayoritariamente los hombres hacen sobre las mujeres son muy comunes y llegan a límites insospechados. Pero el trabajo realizado puede acabar siendo una losa sobre el programa de Antena 3. Los supuestos machistas no serían más que hombres con los que se pactó que le hicieran comentarios a la reportera. Ahora, al parecer, el programa matinal estaría investigando cómo se hizo el reportaje.

«Claudia, ¿te has sentido incómoda?«, preguntan desde plató. »Un poco, pero también por las miradas. No se pasó muy bien el día«, respondía la reportera. Así empezaba el espacio en el que Espejo Público pretendía demostrar cómo son los piropos callejeros. »Una reportera de 'Espejo Público' acosada con piropos en plena calle: «¡Qué polvo tienes, guapa!« era el gancho perfecto para tratar un tema que durante esos días provocó un gran debate respecto al límite en el que quedaría fijado el delito por piropear en plena calle.

Claudia García, la periodista encargada del reportaje, prentendía detallar cómo se había sentido, qué había visto en plena calle y cuáles eran los piropos que había recibido de hombres con los que se había cruzado por la calle. Varios eran los casos en los que al cruzarse la reportera, con la cámara grabando detrás de ella, recibía miradas y comentarios de todo tipo. García saltaba de inmediato para recriminar la actitud: «¿Sueles piropear a las mujeres cuando te cruzas con ellas por la calle?», preguntaba de forma violenta. «Si eres guapa te puedo piropear«, le contestó un hombre, mientras que otro le dijo: »Si son hermosas como usted, sí«.

La reportera seguía ante el 'piropeador' mostrando que «en Bélgica te multarían por lo que has hecho. Y en España Podemos quiere que sea delito. ¿Lo seguirías haciendo?. »Si me multan no piroperaría porque además denigra a la mujer« le contestó uno de los hombres que participaba en el reportaje.

El reportaje ya levantó polémica el día de su emisión en directo, pero esta no ha acabó ahí. La web Rolograma detalla que ha contactado con uno de los participantes en el reportaje de Claudia García, uno de los supuesto piropeadores y sus declaraciones son contundentes: «La chica nos paró y nos dijo que le dijésemos piropos. No sabíamos que iba a salir en Espejo Público. Mi amigo y yo no somos machistas, somos muy gays». Desde ese instante no han faltado más críticas al espacio ya que se desprende que la actitud de los hombres con los que se cruzaba la periodista estaría pactada.

Por otra parte, El Español recoge que el programa que presenta Susanna Griso no ha querido dejar pasar por alto la polémica y estarían estudiando cómo se hizo el reportaje. «Tomaremos las medidas necesarias«, sentencian fuentes del programa.