Paco Lobatón, en Madrid, poco antes de acudir a TVE donde sigue participando en un espacio de desaparecidos en el programa 'Directo al grano'. Óscar Chamorro
Periodista y presentador

Paco Lobatón: «La dana de Valencia fue ejemplo de cómo debe ser un buen rastreo de desaparecidos»

Periodistas con historia ·

El presentador de 'Quién sabe dónde' ensalza la coordinación policial para localizar a víctimas del desastre, carga contra la «televisión donde se grita» y hace autocrítica sobre cómo se cubrió el caso Alcàsser

Juan Antonio Marrahí

Juan Antonio Marrahí

Valencia

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:42

La voz serena de Paco Lobatón resuena desde antes de los años 90. Su 'Quién sabe dónde' es historia de la televisión en España. Encarna ... al periodista dispuesto a entregarse por la víctima, por la familia que sufre. Su cruzada, la de las desapariciones, se ha padecido en la Comunitat con las niñas de Alcàsser, con Marta Calvo, con el reciente caso de la joven Bea de Oliva o con las víctimas de la dana.

