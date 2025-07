J. Moreno Miércoles, 9 de julio 2025, 00:01 Comenta Compartir

Estuvo apartada un tiempo de la televisión, pero regresó a lo grande. La presentadora Lara Álvarez (Gijón, 39 años) se pone al frente de 'La conexión', el exitoso concurso cultural que emite La 1 en la noche de los miércoles (23:00 horas). «En este programa he podido tener mi sello propio», desvela la comunicadora, que anteriormente fue uno de los principales rostros de Mediaset, donde condujo 'Supervivientes' desde Honduras.

-¿Cómo ha sido su conexión con TVE?

-Soy un poco novata, ¿eh? La acogida ha sido muy positiva. Hay mucha ilusión y ganas de cambio, de formatos nuevos y de caras nuevas. Creo que esto es muy importante para la gente de la profesión porque se necesita probar, tentar un poco al espectador con cosas nuevas... Me siento muy feliz. Estoy con ganas de enfrentarme a este y otros proyectos que vengan. Soy una apasionada de la comunicación. Me encanta la tele y este año la he echado mucho de menos.

-Aquí presenta en solitario.

-Es una de mis primeras experiencias como conductora protagonista. La primera, sin duda, en un concurso cultural. También estuve como presentadora en 'Me resbala' y otros proyectos de Mediaset, pero con 'La conexión' he podido tener mi sello propio.

-¿Se esperaba presentar un concurso cultural tras su salida de Mediaset?

-Tenía claro el tipo de contenido que quería hacer: un entretenimiento familiar que puedas compartir, con el que puedas jugar y divertir. No sabía que iba a venir envuelto como un concurso cultural, pero tampoco tuve ninguna duda cuando me lo ofrecieron.

Amor «Estoy soltera. Es importante normalizar que el amor consciente no es fácil»

-El anterior concurso de los miércoles, 'The floor', dejó el listón alto. ¿Siente presión?

-Siempre digo que cuando hay éxito de los compañeros en la cadena, al final ese éxito nos beneficia a todos. Yo casi prefiero ver el vaso medio lleno antes que verlo medio vacío y no decir 'Dios mío, cojo este legado, qué presión'. Deseo, con todas mis fuerzas, que la gente conecte con nosotros.

-¿Está más cómoda en un plató o al aire libre como en 'Supervivientes'?

-Es que es un poco como decir a quién quieres más, si a papá o a mamá. Creo que el exterior siempre te permite jugar con los elementos. A mí me encanta esa parte más aventurera. Me encantaría hacer un programa de viajes, de enseñar mundo y de poder hacer, al mismo tiempo, una experiencia con concursantes, tipo 'Pekín express'. Pero también estar en un plató espectacular te hace sentir como la anfitriona de la casa y también me ha hecho sentirme muy bien.

«La vida no es lineal»

-En este tiempo de parón, ¿se ha parado a pensar qué necesitaba?

-Llevo tiempo trabajando en ello. Tenemos una profesión fantástica pero que va a un ritmo vertiginoso. Es importantísima la estabilidad, pero hay que entender que la vida no es lineal. Estás arriba o abajo; y a veces tienes trabajo y otras, no. Este año sí me ha servido para darme cuenta de que hay que seguir el camino propio. Si no hago por descubrir cuál es mi propio camino, voy a tener una frustración y una insatisfacción personal que te puede pasar con todo.

Pasado «Yo decidí irme de 'Supervivientes', fue una apuesta personal. Fueron ochos años intensos»

-¿Qué tipo de proyectos le gustaría hacer en televisión?

-He aprendido con el tiempo que hay proyectos que te plantean, que nunca te has imaginado y dices 'madre mía'. Tengo claro el tipo de entretenimiento que no haría, pero por una cuestión de comodidad personal. Las ganas de trabajar están siempre.

-¿En qué momento personal se encuentra?

-Muy bien, estoy soltera. Es importante normalizar que el amor consciente no es fácil. Desde joven escucho qué funciona y qué no funciona. Ya está bien de poner presión en lo que funciona o no, y no en qué quieres o quién eres.

-¿Sigue viendo 'Supervivientes'?

-Cuando dejé 'Supervivientes' lo seguía produciendo Bulldog. Era capaz de recordar qué estaban haciendo en cada momento. Vi el primer programa y me generó tanta emoción… Yo decidí irme, fue una apuesta personal, pero no fui capaz de ver ninguna edición más. Fueron ochos años intensos de muchas emociones. Lo que sí hago es enterarme de todos los cotilleos cuando vuelven de Honduras (risas).

-¿Y mantiene contacto con Jorge Javier Vázquez?

-Sí, lo adoro. También a Carlos Sobera o Ion Aramendi, los otros presentadores de mis ediciones en 'Supervivientes'. Con Jorge, antes de cada gala, nos poníamos al día. Había una relación especial. Él siempre ha sido muy generoso conmigo profesionalmente. Me ayudó a crecer y a brillar en los momentos justos.