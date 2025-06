Comunicado de 'La Revuelta' sobre el evento que tenían preparado para este jueves con Estopa: «Nos da mucha pena»

JZ Jueves, 19 de junio 2025, 14:15 Comenta Compartir

'La Revuelta' ha emitido este jueves un comunicado a través de su cuenta de 'X' en el que han comunicado que se han visto obligados a cancelar un evento que tenían preparado para el programa en la Gran Vía y la plaza de Callao de Madrid.

En los últimos días, algunos medios de comunicación habían informado de que el grupo musical 'Estopa' iba a dar un gran concierto, algo que han desmentido desde el espacio de RTVE.

«Nos da pena comunicar que, aunque no era un concierto de Estopa ni se iba a cortar ninguna calle como se contó ayer en algunos medios, la dimensión que ha tomado todo a raíz de que se publicase esa información incorrecta nos obliga a cancelar lo que estábamos preparando para hoy en la Gran Vía y la plaza de Callao», han señalado.

Lamentan no poder llevar a cabo lo que tenían preparado pero aseguran que no es posible por seguridad: «Nos da mucha pena porque llevamos mucho tiempo trabajando en esto, pero ahora mismo nos dicen que no sería seguro hacerlo y aunque no os lo creáis, somos gente responsable».

En cualquier caso, han asegurado que «esta noche en el programa contamos más». Este gran acontecimiento era el fin de la primera temporada de 'La Revuelta', en la que claramente han ido de más a menos, perdiendo audiencia con el paso de los meses.

