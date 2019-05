Clasificación Eurovisión 2019: votaciones y puntuación de todos los países Todo listo para Eurovisión 2019. / EP LAS PROVINCIAS le ofrecerá esta noche aquí los resultados de las votaciones y las puntuaciones de cada país, con especial atención a la interpretación del representante de España LP Sábado, 18 mayo 2019, 17:39

Todo listo para una espectacular edición del Festival de Eurovisión 2019, con emoción por todo lo alto y nuevo ganador. Esta noche, en directo, LAS PROVINCIAS le ofrecerá aquí la clasificación de Eurovisión 2019, los resultados de las votaciones y las puntuaciones de cada país, con especial atención a la interpretación del representante de España, Miki, con la canción 'La venda'. La cita se podrá seguir en La 1 y TVE Internacional, a partir de las 21.00 horas. Las votaciones de los países comenzarán alrededor de las 23.55 horas y el ganador se conocerá sobre las 00.50 h.

Clasificación de Eurovisión 2019 y puntuación de cada país (a partir de las 23.55 horas)

Reino Unido: Michael Rice canta 'Bigger than us'.

Alemania: S!sters cantan 'Sister'

Italia: Mahmood canta 'Soldi'

Francia: Bilal Hassani canta 'Roi'

Israel: Kobi Marimi canta 'Home'

Australia: Kate Miller-Heidke canta 'Zero Gravity'

Islandia: Hatari canta 'Hatrid mun sigra'

Estonia: Victor Crone canta 'Storm'

Bielorrusia: Zena canta 'Like it'

Serbia: Nevena Božovic canta 'Kruna'

Chipre: Tamta canta 'Replay'

República Checa: Lake Malawi canta 'Friend of a friend'

Eslovenia: Zala Kralj y Gašper Šantl cantan 'Sebi'

Grecia: Katerine Duska canta 'Better love'

San Marino: Serhat canta 'Say na, na, na'

Holanda (Países Bajos): Duncan Laurence canta 'Arcade'

Suecia: John Lundvik canta 'Too late for love'

Rusia: Sergey Lazarev canta 'Scream'

Azerbaiyán: Chingiz canta 'Truth'

Dinamarca: Leonora canta 'Love is forever'

Noruega: KEiiNO canta 'Spirit in The Sky'

Suiza: Luca Hänni canta 'She Got Me'

Malta: Michela Pace canta 'Chameleon'

Albania: Jonida Maliqi canta 'Ktheju tokës'

Macedonia del Norte: Tamara Todevska canta 'Proud'

España: Miki canta 'La venda'

La letra de 'La venda'