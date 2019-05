La clasificación de España en Eurovisión desde 2018 a 1961: ¿cuál es el puesto más repetido? España ha ganado dos veces y en 26 ocasiones ha acabado entre los 10 primeros en Eurovisión, sólo 6 en este siglo LP.ES VALENCIA Sábado, 18 mayo 2019, 17:49

La participación de España en Eurovisión a la largo de la historia ha sido una motaña rusa llena de expectación, éxitos, decepciones y sonoros fracasos. España ha ganado dos veces el Festival Europeo de la Canción, pero en muchas ocasiones las actuaciones no han llenado de orgullo a los españoles... más bien lo contrario. El puesto más repetido ha sido el 10º, en 8 ocasiones, seguido del 2º, 6º y 23ª, los tres cuatro veces. España ha ganado dos veces y ha sido última en tres ediciones.

Aquí tienes la clasificación histórica de los artistas que representaron a España desde 1961 hasta 2018, la canción que interpretaron y la posición en relación al número de participantes en la final. En negrita, los clasificados entre ls 10 primeros.

2018: Amaia y Alfred. Tu canción (23/26)

2017 - Manel Navarro - Do it for your lover - (26/26)

2016 - Barei - Say Yay! - (22/26)

2015 - Edurne - Amanecer - (21/27)

2014 - Ruth Lorenzo - Dancing in the rain - (10/26)

2013 - El Sueño de Morfeo - Contigo hasta el final - (25/26)

2012 - Pastora Soler - Quédate conmigo - (10/25)

2011 - Lucía Pérez - Que me quiten lo bailao' - (23/25)

2010 - Daniel Diges - Algo pequeñito - (15/25)

2009 - Soraya - La noche es para mí - (23/25)

2008 - Rodolfo Chikilicuatre - Baila el Chiki Chiki - (16/25)

2007 - D'Nash - I love you mi vida - (20/24)

2006 - Las Ketchup - Un BloodyMary - (21/24)

2005 - Son de Sol - Brujería - (21/24)

2004 - Ramón del Castillo - Para llenarme de ti - (10/24)

2003: Beth Rodergas. Dime (8/26)

2002 - Rosa López - Europe's living a celebration - (7/24)

2001 - David Civera - Dile que la quiero - (6/23)

2000 - Serafín Zubiri - Colgado de un sueño - (18/24)

1999 - Lydia - No quiero escuchar - (23/23)

1998 - Mikel Herzog - ¿Qué voy a hacer sin ti? - (16/25)

1997 - Marcos Llunas - Sin rencor - (6/25)

1996 - Antonio Carbonell - ¡Ay, qué deseo! - (20/23)

1995 - Anabel Conde - Vuelve conmigo - (2/23)

1994 - Alejandro Abad - Ella no es ella - (18/25)

1993 - Eva Santamaría - Hombres - (11/25)

1992 - Serafín Zubiri - Todo esto es la música - (14/23)

1991 - Sergio Dalma - Bailar pegados - (4/22)

1990 - Azúcar Moreno - Bandido - (5/22)

1989 - Nina - Nacida para amar - (6/22)

1988 - La década prodigiosa, Made in Spain (La chica que yo quiero) - (11/21)

1987 - Patricia Kraus - No estás solo - (19/22)

1986 - Cadillac - Valentino - (10/20)

1985 - Paloma San Basilio - La fiesta terminó - (15/19)

1984 - Bravo - Lady, Lady - (3/19)

1983 - Remedios Amaya - ¿Quién maneja mi barca? - (20/20)

1982 - Lucía - Él - (10/18)

1981 - Bacchelli - Y solo tú - (14/20)

1980 - Trigo Limpio - Quédate esta noche - (12/19)

1979 - Betty Missiego - Su canción - (2/19)

1978 - José Vélez - Bailemos un vals - (9/20)

1977 - Micky - Enséñame a cantar - (9/18)

1976 - Braulio - Sobran las palabras - (16/18)

1975 - Sergio y Estíbaliz - Tú volveras - (10/19)

1974 - Peret - Canta y sé feliz - (10/17)

1973 - Mocedades - Eres tú - (2/17)

1972 - Jaime Morey - Amanece - (10/18)

1971 - Karina - En un mundo nuevo - (2/18)

1970 - Julio Iglesias - Gwendolyne - (4/12)

1969 - Salomé - Vivo cantando - (1/16)

1968 - Massiel - La, la, la - (1/18)

1967 - Raphael - Hablemos del amor - (6/18)

1966: Raphael . Yo soy aquel (7/18)

1965: Conchita Bautista. Qué bueno, qué bueno (15/18)

1964: Los TNT. Caracola (12/16)

1963 : José Guardiola. Algo prodigioso (12/16)

1962: Víctor Balaguer. Llámame (13/16)

1961: Conchita Bautista. Estando contigo (9/16)