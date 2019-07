Un restaurante se niega a dar de comer a Chicote La Sexta El chef analizó este miércoles en '¿Te lo vas a comer?' la escasa calidad de la comida que consumen los turistas cuando vienen a España LAS PROVINCIAS Jueves, 4 julio 2019, 17:12

Alberto Chicote despidió el miércoles la segunda temporada de '¿Te lo vas a comer?' con una situación insólita: un restaurante de la Plaza Mayor en Madrid se negó a darle de comer para no ser criticado.

El programa quiso denunciar la escasa calidad de la comida que consumen los turistas en España y para ello se acercó a los clásicos bares y tabernas que sirven a especialmente a los extranjeros que llegan a nuestro país en vacaciones.

El chef acudió junto al cocinero de 'La Tasquería', Javier Estévez, y con las cámaras de su programa a un restaurante de la Plaza Mayor, donde pidió una paella de pollo, carne y marisco.

Tras un rato esperando en la mesa, el camarero se le acerca para decirles que les pueden servir platos fríos, pero no calientes porque «la cocina está estropeada». «Ahí hay una paella. Dígamelo claro, 'a ti no te vamos a dar de comer', pero no me digas que no me lo puedes hacer, le dijo Chicote, sorprendido, ante la explicación. «Es lo que me ha dicho mi jefe que te diga», le contestó el trabajador.

«Es la primera vez que me pasa algo así», sentenció el presentador y chef, levantándose de la mesa, y buscando otro local en el que poder comer.