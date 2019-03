El curioso mensaje que recibió Willy Bárcenas cuando su padre entró en prisión Willy Bárcenas, lídel del grupo Taburete, durante su entrevista en 'Chester' con Risto Mejide. / Cuatro Risto Mejide entrevistó al hijo de Luis Bárcenas para hablar de su música, sus raíces y el escándalo que llevó a su padre a la cárcel LAS PROVINCIAS Lunes, 11 marzo 2019, 12:48

El polémico Risto Mejide sentó este domingo en 'Chester' a Willy Bárcenas, líder del grupo Taburete. El hijo de Luis Bárcenas, se acomodó en su sofá y confesó que venía «nervioso» pero «con el corazón abierto».

«En Chester solo tienen que preocuparse los que tienen algo que ocultar», le tranquilizó Risto, quien dijo estar impresionado porque «mientras su vida personal se hundía, su vida profesional despegaba gracias a su talento«. No obstante, el camino del hijo del exteserero del Partido Popular, no ha sido fácil y, a pesar de no ser responsable de lo que hizo su progenitor, aún tiene que entrar en sitios »pidiendo perdón o permiso«.

«Yo tenía una vida normal y acomodada hasta los 21 años«, dijo el invitado al presentador. »Estudié en un buen colegio e hice un buen grupo de amigos. De repente, a los 21 todo explota en mi casa y trunca mi normalidad«.

Esa explosión, claramente, tuvo a su padre como foco y la trama Gürtel. La primera vez que la prensa situó a su padre en la polémica, relata el cantante que hasta le hizo «ilusión» que su padre apareciera en el periódico. «Pensé que se quedaría en nada», relata.

La segunda vez, él estaba en Nueva York estudiando, donde se enteró de los papeles de Bárcenas, las cuentas en Suiza y el gran escandálo, donde «pasa de ser un personaje secundario de Gürtel a convertirse en el epicentro de todo«. Ahí empieza la verdadera pesadilla para Willy, cuyo padre estaba en el foco mediático de todo el país por una de las mayores tramas de corrupción.

#ChesterRaices Willy Bárcenas sobre los papeles de Bárcenas: "Yo sabía que los papeles eran verdad porque reconocí la letra de mi padre" https://t.co/Ea3XRslFb1pic.twitter.com/jsqaCzRqcF — CHESTER (@Chester_cuatro) 10 de marzo de 2019

El joven volvió a España y dos meses después su padre ingresaba en prisión, donde cumple ahora los 33 años de condena. «En el PP le dejaron solo», afirma Bárcenas. «Yo en ese momento le dije a mi padre que reconociese que todo era verdad y que cayesen todos«.

«No me dejaban abrirme una cuenta corriente, por mi apellido», confiesa el cantante. «Yo tenía una carrera y un máster y no encontraba trabajo. No había dinero, porque estaba congelado, así que hablé con mi abuela y me dio dinero para que me fuera a vivir a Chile».

En este momento, tal y como se abre durante la entrevista, fue la música la que le salvó. «En Chile me perdí un poco, empecé a beber y salir mucho pero me llevé mi guitara y me puse a componer«. Y así nació el primer disco de Taburete.

También aprovechó para contarle a Risto uno de los episodios más traumáticos de su vida, el secuestro que sufrieron ella y su madre mientra su padre estaba en la cárcel: «Nos ataron con bridas y nos apuntaron con un revólver». El secuetro tenía como objetivo robarles documentación sobre Luis Bárcenas y el PP. El músico le confesó a Risto que «siempre sospechamos que no era un loco, porque un loco no podía saber esas cosas que sabía sobre nosotros».

Sobre la culpabiliad de su madre, a quien también implicaron en la trama, Willy Bárcenas le afirmó a Risto que creía en su inocencia. De hecho, colaboró en su salida de prisión y en en el pago de su fianza. No dijo lo mismo de su padre: «Claro que mi padre ha cometido delitos, yo lo que digo es que lo han hecho todo muchísimo más grande de lo que se merece», afirmó.

Durante la entrevista, una de las anécdotas que más llamaron la atención fue el relato de Willy sobre su relación con el hijo de Jordi Sánchez, quien le escribió cuando Luis Bárcenas ingresó en la cárcel por segunda vez. «Me dijo que teníamos muchas diferencias ideológicas pero los dos compartíamos el tener un padre en la cárcel«. Según el joven »me ofreció todo su apoyo y me emocionó mucho porque al final todos somos personas«.

Las redes estuvieron muy pendientes de una de las entrevistas de Chester más esperadas. Independientemente de ser seguidor o no del grupo, claro está que el líder de la banda se abrió tal y como prometió a Mejide. Estas son algunas de las reacciones a la conversación que mantuvieron:

