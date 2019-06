Entrevista Céline Cousteau: «Como al resto de mi familia, me llegó el turno de hacerlo» Céline Cousteau. / Odisea Sigue los pasos de su abuelo Jacques-Yves con 'En el mundo', que estrena este viernes el canal Odisea JULIÁN ALÍA Jueves, 20 junio 2019, 19:59

Porque de casta le viene al galgo, Céline Cousteau (Los Ángeles, California, Estados Unidos, 47 años) protagoniza la serie documental 'En el mundo (con Céline Cousteau)', que el canal Odisea estrena hoy a las 16.00 horas. En ella, la activista sigue los pasos de su abuelo, Jacques-Yves Cousteau, y dos generaciones después continúa la investigación que inició su progenitor por la selva amazónica, la Antártida, la Polinesia o el Himalaya.

- ¿En qué momento decidió continuar con la tradición familiar?

No sé si lo decidí. Más bien, creo que la vida lo decidió. Empecé a hacer documentales en 2006, cuando mi papá estaba haciendo una serie para la televisión americana. Yo tenía algo de tiempo y propuse ayudarle. En una ocasión, mi papá no pudo viajar y yo empecé a hacer las entrevistas con los científicos. Pensé: 'Qué lindo tener esto, poder ir a buscar historias, inspirar personas alrededor del mundo con documentales. Quiero hacer más'. Y empecé poco a poco. En el año 2008 hice mis propios documentales, unos vídeos cortos sobre héroes del mundo. Y unos doce documentales para la televisión chilena, que son los culpables de mi posible acento chileno. Me gusta, tengo la pasión y, como al resto de mi familia, me llegó el turno de hacerlo.

- Entonces, ¿la inspiración es uno de los objetivos del documental?

Sí, inspirar a la gente mediante los héroes que están luchando. No quiero que la gente se sienta mal, porque eso no anima. Quiero que se sienta con poder, con el deseo de proteger, con ganas de soñar, y que se anime, quizá con rabia, porque a veces puede ser usada para algo bueno.

- ¿Y cómo intenta conseguirlo?

Fuimos a la Patagonia para cinco semanas. La idea no solo era hablar solamente de mi pasado, de mi abuelo, del planeta. sino descubrir personas que están trabajando el terreno: científicos, protectores de un parque nacional. Para poder hablar con ellos de lo que está pasando en el medioambiente. Es muy importante no negar lo negativo, que lo vemos todos los días en las noticias, pero también celebrar lo positivo y decir: podemos hacer más. Allí hay héroes que trabajan en el terreno, aunque no haya cámaras ni premios, que luchan porque entienden la importancia de lo que están haciendo.

- ¿Qué problemas medioambientales se ha encontrado?

Por ejemplo, el problema del plástico, que es un tema muy mediático. Se prevé que en el año 2050 habrá más plástico en el océano que peces. Y uno piensa: ¿Pero cómo puede ser así? Es algo que ponemos nosotros, que no apareció por arte de magia. Es un gran problema de concienciación del ser humano. Y eso para mí es una conexión con todo. Hay que entender el impacto que tiene una pajita o un vaso de plástico que tiramos después de un uso, hay que tener una mejor educación, y saber que todo lo que hacemos es importante.

- ¿Ha atisbado posibles soluciones a esos problemas?

He trabajado mucho en Brasil, en la Amazonia, con varias etnias que están viviendo allí, y veo que donde hay grupos indígenas originarios no hay deforestación. La Amazonia nos da el 20% de nuestro oxígeno. Podría decirse que ellos son los guardianes de un ecosistema del que dependemos. Invierte en personas, y protegerás el ecosistema.

- En la primera entrega 'persigue' a la ballena azul, ¿es el animal que más le ha sorprendido?

En realidad, me quedo fascinada con todos los animales. Llega uno y soy como una niña que ama los gatos y que no puede parar de abrazarlos. Me fascinan los pumas, y hemos tenido la oportunidad de ver uno en medio de la noche con lluvia. Fue un momento de magia suficiente para animarme un año más. Lo vi con mis ojos, y en ese momento entiendes, amas y sientes. Piensas: 'Este animal me ha dejado estar cerca'. Sentí lo mismo pasando al lado de una ballena azul, que es un animal tremendo. Te das cuenta de lo pequeño que eres y de lo lindo que es saber todo esto.