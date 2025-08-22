Estos son los catorce canales que Vodafone TV dejará de emitir el próximo mes de septiembre
La compañía está obligada a retirarlos tras no llegar a un acuerdo con la compañía de distribución
Mario Lahoz
Valencia
Viernes, 22 de agosto 2025, 00:22
Malas noticias para los abonados a la televisión de Vodafone. El próximo 1 de septiembre dejarán de ver hasta siete canales en el servicio de Vodafone TV que hay que sumar a otros siete que ya se sabía que no continuarían. En concreto se trata de las cadenas que distribuye SkyShowtime después de que no hayan alcanzado un acuerdo para su renovación.
De esta forma, entre los canales que desaparecerán de Vodafone TV se encuentran marcas emblemáticas como Calle 13, SYFY y Comedy Central. Junto a ellos también dejarán de estar disponibles otros canales como MTV, Nick, Nick Jr. y DreamWorks.
Se trata de algunos de los canales más veteranos en España como es el caso de Calle 13 y SYFY, que llevan años siendo referentes en ficción criminal y ciencia ficción, respectivamente.
Unas bajas que se suman a los de canales temáticos de MTV que ya estaban confirmadas desde hace semanas. Es decir, también desaparecerán MTV Hits, MTV Live, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, Club MTV y NIck Music siendo en total catorce los canales que dejarán de estar activos.
«A pesar de las persistentes negociaciones para alcanzar un acuerdo razonable y justo, el contrato de distribución de los canales lineales de NBCUniversal International Networks y Paramount con Vodafone España finalizará el 31 de agosto de 2025», ha asegurado un portavoz de SkyShowtime según El país.
Tras no alcanzar este acuerdo, los canales que distribuye SkyShowtime se despedirán de Vodafone TV al concluir este agosto. No obstante, las siete cadenas citadas seguirán disponibles en otros operadores como Movistar Plus+, Orange TV, Euskatel, R, Telecable, Jazztel y Digi, entre otros.
Con este inesperado movimiento, Vodafone TV pierde sin duda parte del peso de su catálogo de entretenimiento familiar. Queda por ver si la compañía paliará el adiós de estos importantes canales con otras ofertas. Lo que sí esta claro es que el servicio arrancará septiembre con una parrilla mucho más limitada en contenidos de series, cine, programación infantil y música
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.