Quiénes son los cantantes de Suecia, favoritos para ganar Eurovisión 2025 con un tema sobre la sauna

M. Hortelano Valencia Sábado, 17 de mayo 2025, 19:23 Comenta Compartir

Suecia ganará Eurovisión 2025 si las casas de apuestas y las encuestas de eurofans no fallan. Lo hará con su oda a la cultura de la sauna, en la divertida canción de 'Bara Bada Bastu' que intepretan, con una puesta en escena muy rural, los KAJ, las siglas de los nombres de los tres intérpretes.

Detrás de KAJ se encuentran Kevin Holmström, Axel Åhman y Jakob Norrgård, cuyas iniciales forman el nombre de la banda. Los tres forman parte de un grupo finlandés-sueco fundando en 2009 en Vöra. La canción es una de las más divertidas que se interpretarán esta noche sobre las tablas del St. Jakobshalle de Basilea. Lo harán en el puesto 23, después de sus vecinos de Dinamarca y justo antes de Francia.

Como curiosidad, la canción, cantada en sueco, hace regresar a esta lengua al festival 27 años después. Si se alzan con el primer premio, Suecia lo habría hecho ya en ocho ocasiones, y se coronaría como la reina del festival. En la actualidad, está empatada a siete micrófonos de cristal con Irlanda.

El tema en cuestión es una oda a la sauna. «Vamos a bañarnos en la sauna, sauna / El vapor sube, deja ir todo el estrés hoy / Somos hermanos de sauna que arden / 100 grados, bueno... / Solo bañarse en la sauna, sauna / Echamos agua y el sudor simplemente vuela», es el estribillo de la canción. Además, durante actuación se recrea una sauna con fuego y efectos visuales de vapores.

Te dejamos la letra en español de esta divertida canción que es toda una 'winner alert'.

Letra en español de Bara Bada Bastu

Bueno

El reloj marca, ya es hora

Pronto todas las penas desaparecen

La mejor cura para el cuerpo y el alma

Son cuatro paredes paneladas de madera

(Oh, eh-oh, eh-oh) las leñas calientan tan bien

(Oh, eh-oh, eh-oh) como un tango con Arja Saijonmaa

Uno, dos, tres, sauna

[Estribillo:]

Nos vamos a la sauna, sauna, nos empañamos y dejamos el estrés atrás

Los hermanos de sauna somos los que resplandecemos, cien grados, no es nada

Solo tomamos una sauna, sauna, echamos tanta agua que el sudor da vueltas

Oh, tomar una sauna, sí

Nos vamos a la sauna, sauna, nos empañamos y dejamos el estrés atrás

Los hermanos de sauna somos los que resplandecemos, cien grados, no es nada

Solo tomamos una sauna, sauna, echamos tanta agua que el sudor da vueltas

Oh, tomar una sauna, sí

Sauna

Sauna (sí, efectivamente)

See upcoming pop shows

Get tickets for your favorite artists

You might also like

Bara Bada Bastu

KAJ

Voyage

Echa agua para que se empañe aún más

Tic, tac, tic, ¿por cuánto tiempo puedes soportarlo?

Noventa grados, ya casi estamos

Joder, cuánto calor hace aquí

(Oh, eh-oh, eh-oh) el sudor ya gotea, sí ,sí

(Oh, eh-oh, eh-oh) Uno, dos, tres, sauna

Nos vamos a la sauna, sauna, nos empañamos y dejamos el estrés atrás

Los hermanos de sauna somos los que resplandecemos, cien grados, no es nada

Solo tomamos una sauna, sauna, echamos tanta agua que el sudor da vueltas

Oh, tomar una sauna, sí

Sauna

Solo tomar una sauna, solo tomar una sauna

Solo tomar una, solo tomar una, solo tomar una sauna

Solo tomar una sauna, solo tomar una sauna

Solo tomar una, solo tomar una, solo tomar una sauna (No cubrir)

Solo tomar una sauna, solo tomar una sauna

Solo tomar una, solo tomar una, solo tomar una sauna

Solo tomar una sauna, solo tomar una sauna

Solo tomar una, solo tomar una, solo tomar una sauna

Nos vamos a la sauna, sauna, nos empañamos y dejamos el estrés atrás

Los hermanos de sauna somos los que resplandecemos, cien grados, no es nada

Solo tomamos una sauna, sauna, echamos tanta agua que el sudor da vueltas

Oh, tomar una sauna, sí

Sauna

Solo tomar una sauna, solo tomar una sauna

Solo tomar una, solo tomar una, solo tomar una sauna

Solo tomar una sauna, solo tomar una sauna

Solo tomar una, solo tomar una, solo tomar una sauna

Sauna

Temas

Eurovisión

Suecia