'Bara Bada Bastu': letra en español y vídeo de la canción de Suecia interpretada por KAJ en Eurovisión 2025

Basilea acoge este año la 69º edición de Eurovisión. Una de las grandes favoritas para adjudicarse la victoria este año es Suecia. La favorita para ganar entre las casas de apuestas consigue la medalla de plata entre los seguidores de Eurovisión, que ven en su propuesta una canción divertida interpretada por el trío KAJ.

'Bara Bada Bastu', que podría traducirse como «simplemente bañarse en la sauna», suma 182.518 puntos tras ganar el Melodifestivalen 2025 por sorpresa ante la candidatura favorita, presentada por Måns Zelmerlöw.

El tema en cuestión es una oda a la sauna. «Vamos a bañarnos en la sauna, sauna / El vapor sube, deja ir todo el estrés hoy / Somos hermanos de sauna que arden / 100 grados, bueno... / Solo bañarse en la sauna, sauna / Echamos agua y el sudor simplemente vuela», es el estribillo de la canción. Además, durante actuación se recrea una sauna con fuego y efectos visuales de vapores.

Detrás de KAJ se encuentran Kevin Holmström, Axel Åhman y Jakob Norrgård, cuyas iniciales forman el nombre de la banda. Ellos son un grupo finlandés-sueco fundando en 2009 en Vöra, una localidad de Finlandia, que cuentan con siete álbumes a sus espaldas. Su música se caracteriza por ser humorística, principalmente de estilo tecno y suele estar basada en el dialecto fino-sueco Vöyr. Gracias a ellos, el sueco regresa a Eurovisión desde hace 27 años.

Letra de 'Bara Bada Bastu'

Nåjaa

Klockon slår, nu ere dags

All bekymber försvinder strax

Bästa båoti för kropp och själ

Fyra väggar i träpanel

Oh eh-oh eh-oh

Vedin vår värmer lika bra

Oh eh-oh eh-oh

Som tango me Arja Saijonmaa

Yksi kaksi kolme

Sauna

Vi ska bada bastu bastu

Ångon åpp och släpp all stress idag

Bastubröder e je vi som glöder

100 grader nåjaa

Bara bada bastu bastu

Heittää på så sveittin bara yr

Oh oh, oh oh, oh oh

Bada bastu jåå

Vi ska bada bastu bastu

Ångon åpp och släpp all stress idag

Bastubröder e je vi som glöder

100 grader nåjaa

Bara bada bastu bastu

Heittää på så sveittin bara yr

Oh oh, oh oh, oh oh

Bada bastu jåå

Sauna

Sauna

Ja just ja

Häll på vattn och meir ångo nu

Tick tick tack, hur läng orkar du

90 grader vi e nästan där

Perkele, e va på värman jär

Oh eh-oh eh-oh

Sveittin lackar, ja ja

Oh eh-oh eh-oh

Yksi kaksi kolme

Sauna

Vi ska bada bastu bastu

Ångon åpp och släpp all stress idag

Bastubröder e je vi som glöder

100 grader nåjaa

Bara bada bastu bastu

Heittää på så sveittin bara yr

Oh oh, oh oh, oh oh

Bada bastu jåå

Sauna

Bara bada bastu, bara bada bastu

Bara bada, bara bada, bara bada bastu

Bara bada bastu, bara bada bastu

Bara bada, bara bada, bara bada bastu

(Ei saa peittää)

Bara bada bastu, bara bada bastu

Bara bada, bara bada, bara bada bastu

Bara bada bastu, bara bada bastu

Bara bada, bara bada, bara bada bastu

Vi ska bada bastu bastu

Ångon åpp och släpp all stress idag

Bastubröder e je vi som glöder

100 grader nåjaa

Bara bada bastu bastu

Heittää på så sveittin bara yr

Oh oh, oh oh, oh oh

Bada bastu jåå

Sauna

Bara bada bastu, bara bada bastu

Bara bada, bara bada, bara bada bastu

Bara bada bastu, bara bada bastu

Bara bada, bara bada, bara bada baѕtu

Saunа

Letra en español de Bara Bada Bastu

[Intro: Jakob Norrgård]

Bueno

[Verso 1: Jakob Norrgård]

El reloj marca, ya es hora

Pronto todas las penas desaparecen

La mejor cura para el cuerpo y el alma

Son cuatro paredes paneladas de madera

[Pre-Estribillo: KAJ, Jakob Norrgård, Axel Åhman]

(Oh, eh-oh, eh-oh) las leñas calientan tan bien

(Oh, eh-oh, eh-oh) como un tango con Arja Saijonmaa

Uno, dos, tres, sauna

[Estribillo: KAJ]

Nos vamos a la sauna, sauna, nos empañamos y dejamos el estrés atrás

Los hermanos de sauna somos los que resplandecemos, cien grados, no es nada

Solo tomamos una sauna, sauna, echamos tanta agua que el sudor da vueltas

Oh, tomar una sauna, sí

Nos vamos a la sauna, sauna, nos empañamos y dejamos el estrés atrás

Los hermanos de sauna somos los que resplandecemos, cien grados, no es nada

Solo tomamos una sauna, sauna, echamos tanta agua que el sudor da vueltas

Oh, tomar una sauna, sí

[Post-Estribillo: Axel Åhman & Kevin Holmström]

Sauna

Sauna (sí, efectivamente)

[Verso 2: Kevin Holmström]

Echa agua para que se empañe aún más

Tic, tac, tic, ¿por cuánto tiempo puedes soportarlo?

Noventa grados, ya casi estamos

Joder, cuánto calor hace aquí

[Pre-Estribillo: KAJ, Jakob Norrgård, Axel Åhman]

(Oh, eh-oh, eh-oh) el sudor ya gotea, sí ,sí

(Oh, eh-oh, eh-oh) Uno, dos, tres, sauna

[Estribillo: KAJ]

Nos vamos a la sauna, sauna, nos empañamos y dejamos el estrés atrás

Los hermanos de sauna somos los que resplandecemos, cien grados, no es nada

Solo tomamos una sauna, sauna, echamos tanta agua que el sudor da vueltas

Oh, tomar una sauna, sí

[Post-Estribillo: Axel Åhman]

Sauna

[Refrán: KAJ & Axel Åhman]

Solo tomar una sauna, solo tomar una sauna

Solo tomar una, solo tomar una, solo tomar una sauna

Solo tomar una sauna, solo tomar una sauna

Solo tomar una, solo tomar una, solo tomar una sauna (No cubrir)

Solo tomar una sauna, solo tomar una sauna

Solo tomar una, solo tomar una, solo tomar una sauna

Solo tomar una sauna, solo tomar una sauna

Solo tomar una, solo tomar una, solo tomar una sauna

[Estribillo: KAJ]

Nos vamos a la sauna, sauna, nos empañamos y dejamos el estrés atrás

Los hermanos de sauna somos los que resplandecemos, cien grados, no es nada

Solo tomamos una sauna, sauna, echamos tanta agua que el sudor da vueltas

Oh, tomar una sauna, sí

[Post-Estribillo: Axel Åhman]

Sauna

[Outro: KAJ & Axel Åhman]

Solo tomar una sauna, solo tomar una sauna

Solo tomar una, solo tomar una, solo tomar una sauna

Solo tomar una sauna, solo tomar una sauna

Solo tomar una, solo tomar una, solo tomar una sauna

Sauna

