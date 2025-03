Broncano anuncia la baja de uno de sus hombres clave este jueves: «Hemos tenido un pequeño incidente» Grison no ha hecho acto de presencia en 'La Revuelta'

'La Revuelta' ha arrancado este jueves su último programa de la semana con una destacada ausencia. David Broncano ha comunicado nada más arrancar la emisión que no estaba Grison: «Tenemos un pequeño incidente. Grison, por un motivo de producción, no está aquí», desvelaba ante los abucheos del público.

«Está viniendo, está a punto de llegar», añadía Ricardo Castella. «Las pocas veces que ha pasado esto o hemos puesto una fregona boca arriba o... Sergio, ¿tú como vas de beat box?», le preguntaba Broncano a su colaborador Sergio Bezos, que pasaba a ocupar el lugar de Grison al lado de Castella.

Sin embargo, el programa avanzaba y Grison no llegaba. Y cuando entraba el invitado, Karra Elejalde, volvían a hacer mención a su ausencia, ya que el actor se ponía a buscarlo: «Grison no está, pero no es por motivos de salud. Pero Sergio hace de él».

El intérprete le preguntaba acerca de qué habían explicado para justificar su baja: «Cruce de calendario, una cosa que tenía que hacer y las horas se nos han descontrolado y ya le hemos dicho que venga el lunes. Es un asunto logístico, tiene una actuación y el programa se graba un poco más pronto».