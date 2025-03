Una ingeniera de caminos valenciana aclara en 'La Revuelta' si es bueno beber agua del grifo

J.Zarco Valencia Miércoles, 26 de marzo 2025, 22:40 | Actualizado 23:07h. Comenta Compartir

'La Revuelta' sigue intentando recuperarse de su bajón en audiencias y este martes mejoró sus registros al lograr un 14% de cuota de pantalla y 1.846.000 espectadores, pero sigue por debajo de 'El Hormiguero', que ganó con un 15,1% y 1.978.000. Por lo tanto, Pablo Motos ha logrado recuperar el liderazgo.

«Por primera vez en el 'prime time' se va a entrevistar a una ingeniera de caminos», señalaba este miércoles Broncano antes de dar paso a su invitada, Belén Benito, directora de Operaciones del Canal Isabel II. Se licenció en 1990 en Ingeniería de Caminos Canales y Puertos, con especialidad en hidráulica y energética, por la Universidad Politécnica de Madrid.

Cuenta con una extensa trayectoria ya que en 1992 completó el doctorado en Mecánica de Suelos y, más tarde, en 2009, complementó su formación con la diplomatura en Dirección General. En 1989 inició su trayectoria profesional como ingeniero proyectista en el Departamento de Obras Hidráulicas de Iberinsa y en 1990 comenzó a formar parte de Infilco Española, donde se encargó de ejecutar las obras de depuración y dirigió el Departamento de Estudios y Proyectos.

En el año 2000 se incorporó a la empresa pública de gestión del agua de la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II, donde fue nombrada en 2014 Directora de Operaciones. En 2016 recibió la medalla al Mérito Profesional del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

💧 La ̷t̷u̷r̷r̷a̷ fama del agua de Madrid.



"El agua en toda España es fantástica y muy segura" Palabra de Mamá Presa 🙏🏻🫗#LaRevuelta pic.twitter.com/JWfdAof2HF — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 26, 2025

Benito sorprendía a Broncano con su regalo, entregándole una botella con agua de Madrid. Sin embargo, afirmaba que «el agua en España es fantástica, en todas partes, es muy segura. Yo soy de Valencia y cuando voy a Valencia bebo agua del grifo».

Además, lanzaba un mensaje de cara a que la población sea prudecente con el consumo de agua: «Hay que pensar permanentemente en aprovechar el agua. Cada gota cuenta pese a que haya llovido mucho ahora».

Broncano no se olvidaba de sus preguntas clásicas: «No me cuesta llegar a fin de mes ni me preocupan los primeros días», respondía respecto al dinero. En cuanto a las relaciones sexuales, sí que era algo más concreta: «Vamos a ver... todo el día con los embalses, abriendo y cerrando válvulas... no he tenido tiempo para nada».