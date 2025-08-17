Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Primitiva deja dos premios de 95.964,67 euros en dos provincias este sábado
Alumnas de bachillerato repasan de la PAU EFE

La obsesión por calificar toda experiencia con números nos lleva a hundir restaurantes y a elevar a la categoría de arte soberanas aberraciones

Borja Crespo

Borja Crespo

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:06

La vida es puntuar. Hay que puntuarlo todo, ya sea una película o una hamburguesa, una serie o un viaje en BlaBla Car. Los alumnos ... puntúan a los profesores. Algunos tutores suspenden. ¿Y los padres? La obsesión por calificar toda experiencia con números nos lleva a hundir restaurantes y a elevar a la categoría de arte soberanas aberraciones. Nos guiamos por las cifras en Internet para elegir qué ver o qué comer, alejados de una realidad palpable. El hiperconsumismo es lo que tiene. No es recomendable fiarse al máximo de las valoraciones de los usuarios, perfectamente manipulables, con vil metal y perfiles falsos -hay empresas que se dedican a ello-, por no hablar de la muerte del criterio generalizado, o más bien la expansión del dudoso gusto subjetivo que nos ha traído la democratización de la crítica de libros u hortalizas.

