Bertín Osborne sorprende en 'Tu cara me suena' con su lado más rockero y dona el premio a la asociación de su hijo

A. Pedroche Sábado, 10 de mayo 2025, 01:21 Comenta Compartir

Este viernes se ha emitido la quinta gala de 'Tu cara me suena'. La semana pasada, Ana Guerra dejó a todo el mundo boquiabierto con su perfecta imitación de Alicia Keys. Aún así, estuvo todo muy igualado. Hubo triple empate entre ella, Mario Herzog Jr. y Melani. La cantante canaria consiguió la victoria gracias al televoto. La clasificación general sigue muy similar a la semana anterior, pero ha habido algunos cambios. Gracias a esta victoria, Ana Guerra escala hasta la cuarta posición y se coloca con 72 puntos, por debajo de Mikel Herzog Jr., que lidera la clasificación con 83 puntos, de Melani, que acumula 82, y de Gisela Lladó que cuenta con 75. Esperansa Grasia aguanta en la quinta posición con 60 puntos y Bertín Osborne y Yenesi la siguen de cerca con 55 y 54 puntos respectivamente. Manu Baqueiro y Goyo Jiménez son los encargados de cerrar la clasificación con 51 y 44 puntos respectivamente.

El programa de este viernes ha comenzado con muchos elogios a Manel Fuentes por parte del jurado. Àngel Llàcer le ha gritado: «Este año está más guapo que nunca y eso la gente lo aplaude».«Usted también. Le tengo que decir que esta cosa napoleónica que se ha puesto le sienta bien», le ha replicado el conductor. Fuentes se ha mostrado muy entusiasmado con las imitaciones de esta noche. Así han sido:

Yenesi canta 'La vida loca' de Ricky Martin y Kylie Minogue

¡Living la vida loca! Mejor dicho, living con la actuación de Yenesi y Martin. 🎼💃 ¡WooooooooW! #TCMS😍



Directo➡️https://t.co/052izEvHcK pic.twitter.com/zOAicg5ITE — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) May 9, 2025

Menuda manera de empezar la gala. Nada más y nada menos que una de las canciones más icónicas de la música latina: 'Living la vida loca'. Puede que muchos la recuerden por su aparición en 'Shrek', como es el caso de Yenesi. Ella ha imitado Kylie Minogue y ha llamado a su amigo de 'Mariliendre' Martin Urrutia para hacer de Ricky Martin. Juntos se han comprenetado a la perfección. Las valoraciones del jurado han sido muy buenas. También para el baile de Yenesi.

Ana Guerra canta 'A fuego lento' de Rosana

A fuego lento se ha cocinado esta PEDAZO de actuación de Ana Guerra y ha sido MARAVILLOSAAAA.👨‍🍳🔥 #TCMS 😜



Directo➡ https://t.co/vHljWKW8o9 pic.twitter.com/tYVniu1fTZ — Antena 3 (@antena3com) May 9, 2025

De nuevo Ana Guerra ha dejado una de las actuaciones de la noche. Ha cantado una de las canciones más populares de los 2000 en España. 'A fuego lento' de su paisana Rosana. Lo ha hecho espectacular. «Ha sio increíble. Has cogido la voz y la actitud a la perfección», le ha dicho Florentino Fernández. El resto de miembros del jurado también han elogiado su actuación. «Está en el top tres de las cosas que he visto en este programa», ha dicho Àngel Llàcer.

Melani canta 'In the shadows' de The Rasmus

Primera de las dos actuaciones más rockeras de la noche. A cada cual más bizarra. Melani ha tenido que engañar a la audiencia y dejar atrás su faceta de niña buena. Además, también ha tenido que ajustar mucho su tono de voz para parecerse al cantante de la banda. Su puesta en escena ha requerido mucho movimiento. Seguro que ha hecho los 10.000 pasos sobre el escenario. Los jueces han reconocido que no era una tarea fácil ni en la que fuera a brillar mucho. Aún así el público del plató ha vibrado con ella.

Goyo canta 'Yo sigo siendo aquel' de Raphael

Parece que Bertín tenía razón y Goyo Jiménez ha hecho un Raphael estratosférico. #TCMS 😆🎵



Directo➡https://t.co/PHTGtF8Euo pic.twitter.com/n03TGeScyH — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) May 9, 2025

El humorista tuvo la posibilidad de robar la actuación a cualquiera de sus compañeros. Decidió quitarle a Bertín Osborne el papel de Raphael. Ha interpretado una de sus canciones más míticas. Pese a que lo ha intentado, no ha sido su mejor actuación. «He visto la voz de Bunbury y la apariencia de Javier Bardem en 'No es país para viejos», ha reconocido Llàcer.

Esperansa Grasia canta 'La_Original.mp3' de Tini y Emilia

No son 4 leyendas, son 2 y se llaman Esperansa Grasia y Samantha Gilabert. 😂😆❤ #TCMS



Directo➡https://t.co/95RvZ1Mf2i pic.twitter.com/QjPAxNI4Gq — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) May 9, 2025

De nuevo, una actuación que ha contado con invitado. Esperansa Grasia ha llamado a Samantha Gilabert, amiga del programa, para hacer de Tini y Emilia. La influencer valenciana no estaba muy convencida de su papel como Tini porque no se veía «lo suficientemente sexy». Sin embargo, las dos se han compenetrado a la perfección y han capturado la esencia de las artistas argentinas. Aún así, el jurado sabe que Esperansa puede hacerlo mejor aunque «siempre es divertido verla sobre un escenario porque transmite alegría», ha comentado Lolita.

Manu Baqueiro canta 'Dolce vita' de Ryan Paris

¡Que siga la fiessssta en #TCMS de la mano de Manu Baqueiro!🕺👯‍♀️



Directo➡https://t.co/2nrXcM4iOE pic.twitter.com/uu7dqBf4jy — Antena 3 (@antena3com) May 9, 2025

El actor ha puesto a bailar a todo el mundo con esta canción. De hecho, se ha metido entre el público y ha formado una conga. Ha conseguido capturar la esencia del artista italiano y ha conseguido que todos los asistentes se olvidasen por un momento de sus problemas y se pusiesen a bailar. El jurado lo ha valorado muy positivamente.

Mikel Herzog Jr. canta 'Me has invitado a bailar' de Dani Fernández

Uno de los favoritos de esta edición y líder de la clasificación nos ha dejado una de las actuaciones de la noche. Tenía que imitar la voz áspera del cantante murciano. Para más dificultad ha recreado el videoclip del tema y esto le ha obligado a cantar en varias posiciones, lo que afecta al diafragma para coger el tono adecuado. Los jueces le han felicitado, especialmente Chenoa que ha hecho énfasis en lo complicado que es cantar tumbado.

Gisela canta 'Kaiman' de Rigoberta Bandini

Otro momentazo de esta quinta gala ha sido ver a Gisela imitar a Rigoberta. Después de hacer de Chenoa, la cantante estaba muy preocupada por su actuación. Pensaba que no podría adoptar la personalidad arrolladora de Bandini sobre el escenario. Sin embargo, lo ha hecho muy bien. Su puesta en escena ha contado con la presencia de varias mujeres mayores ya que la canción habla en contra del edadismo.

Bertín Osborne canta 'Rock and roll all nite' de Kiss

Parece que la gala deparaba lo mejor para el final. Actuación histórica la de Bertín Osborne en 'Tu cara me suena'. Ha cambiado completamente de registro y ha tenido que pasarse varias horas en maquillaje y peluquería. Se ha movido como pez en el agua. Se le ha visto muy cómodo. De hecho, después ha reconocido que su sueño siempre había sido ser cantante de rock, pero asegura que en las discografías le dijeron que su futuro estaba en las baladas. Los miembros del jurado se han quedado boquiabiertos con su actuación.

El ganador/a de la gala

El ganador de la quinta gala de esta edición de 'Tu cara me suena' ha sido Bertín Osborne. El cantante ya había conseguido buena puntuación por parte del jurado, pero no su 12, que en este caso se lo llevó Ana Guerra por su gran desempeño. Sin embargo, al otorgarle ocho puntos, el público ha dejado a la canaria sin posibilidad de ganar la gala y al darle su 12 a Bertín lo ha convertido directamente en campeón con un total de 23 puntos a su marcador.

Bertín se ha mostrado agradecido por ganar la gala y ha decidido donar los 3.000 euros a la fundación de su hijo Kike Osborne, que ayudan a familias con hijos con lesión cerebral.

Temas

