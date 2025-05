Ana Guerra deslumbra a todos en 'Tu cara me suena 12' con su imitación de Alicia Keys La canaria ha sido elegida ganadora de la cuarta gala gracias al voto del público tras un triple empate final

Nueva entrega de 'Tu cara me suena' este viernes, 2 de mayo. La semana pasada la ganadora de la tercera gala fue la cantante Gisela. Interpretó la canción 'Son of a Preacher Man' de Dusty Springfield. En esta cuarta gala los concursantes han dejado actuaciones de mucho nivel. Se ha interpretado una canción de un miembro del jurado y se han vivido momentos de lo más emocionantes. Sin embargo, la noche ha comenzado con la imagen de Àngel Llàcer y su brazo en cabestrillo. Se ha roto el radio.

«Me creo que soy joven, pero ni soy joven ni estoy bien», ha bromeado el presidente del jurado haciendo referencia a que se ha lesionado practicando un baile que predomina en la juventud de nuestro país. Una vez dadas las correspondientes explicaciones, han comenzado las actuaciones.

- Gisela canta 'Atrévete' de Chenoa

Su actuación ha sido una de las más especiales de la noche. Las dos fueron compañeras en 'Operación Triunfo' y les une una bonita amistad. Gisela ha escogido una de las canciones más movidas de su amiga y ha abierto la gala por todo lo alto al ritmo de 'Atrévete', siguiendo una coreografía intensa que ha levantado a todo el público de sus asientos. Chenoa se ha mostrado muy orgullosa de su imitación. De hecho, después de la actuación han cantado juntas un pedazo de la canción.

- Mikel Herzog Jr canta 'Vence al amor' de India Martínez

Uno de los momentos de la noche. Mikel Herzog Jr. ha sorprendido al público con una emotiva imitación de India Martínez interpretando uno de sus temas más especiales: 'Vencer al amor'. La sensibilidad y el respeto con los que se ha metido en el papel de la artista cordobesa han sido los grandes protagonistas de la actuación. Àngel Llàcer no ha podido evitar emocionarse.

- Manu Baqueiro canta '20 de abril' de Celtas Cortos

El actor ha vuelto a enfrentarse a una imitación muy especial. Manu Baqueiro se ha convertido en el vocalista de Celtas Cortos y ha interpretado un tema que tiene mucho significado para él, '20 de abril', que casualmente es su fecha de cumpleaños. Ha hecho una gran actuación, especialmente a nivel vocal y de gestos. Sus movimientos han recordado mucho a los de Jesús Cifuentes, vocalista de la banda vallisoletana.

- Melani canta 'Be my baby' de The Ronettes

La valenciana y ganadora de la primera gala ha interpretado una canción icónica de los 60. Se trata de una actuación totalmente diferente a la de la semana pasada, cuando emocionó al público cantando como Natalia Jiménez de La Quinta Estación. Melani ha cautivado a la audiencia con una puesta en escena elegante, simple y magnética. Además, ha imitado muy bien la voz de la cantante.

- Yenesi canta 'Normal' de Carolina Durante

Yenesi ha cantado un tema de una de las bandas españolas del momento. Ha pisado el escenario con mucha concentración y se ha dejado llevar por el ritmo de la canción desde el primer momento. La artista ha manejado el escenario a su antojo y ha sabido jugar muy bien con la puesta en escena. Además, la caracterización de Diego Ibañez, cantante del grupo, ha sido espectacular por parte del equipo de maquillaje. Sus gestos y movimientos sobre el escenario han sido iguales a los del madrileño.

- Bertín Osborne canta 'Fly me to the moon' de Frank Sinatra

Bertín ha encontrado, por primera vez en el concurso, un registro en el que se siente cómo. Tras imitar a Omar Montes, Antonio Flores y Elvis Presley, ha encontrado en Sinatra un tono mucho más parecido al suyo. Su actuación ha sido sublime. Además, ha contado que tuvo la suerte de conocerlo en persona.

- Esperansa Grasia canta 'Typical Spanish' de Marisol

Para esta cuarta gala de Tu cara me suena 12, Esperansa Grasia ha cambiado completamente de registro con respecto a la semana pasada. El pulsador la ha retado a imitar ni más ni menos que a la gran Marisol. Esperansa ha recreado la canción 'Typical Spanish' que Marisol interpretó en la película 'Búsqueme a esa chica', canción que se hizo viral hace unos meses en la red social en la que triunfa la cómica: TikTok. Esperansa ha llenado el escenario de gente para recrear la escena, ha combinado partes habladas con partes cantadas y ha derrochado energía desde el minuto uno

- Goyo Jiménez y Sergio Alcover cantan 'Este' de El Alfa y Nfasis

La nota divertida de la gala la ha puesto el cómico Goyo Jiménez junto a su amigo Sergi Alcover que ha venido como invitado. Juntos han cantado otro tema que triunfa en TikTok. En este caso, nada que ver con Marisol. Es una canción de reguetón. Ha sido de los más divertido. Sus gestos e imitación del acento puertorriqueño les han valido el reconocimiento de todo el público.

- Ana Guerra canta 'No one' de Alicia Keys

El reto al que ha tenido que enfrentarse Ana Guerra en esta cuarta gala de Tu cara me suena 12 ha sido mayúsculo. La cantante se ha metido en la piel de la estadounidense Alicia Keys y ha interpretado uno de sus temas más potentes: 'No one'. Apoyada en tres pianos, moviéndose por el plató y siguiendo paso a paso lo que Alicia Keys hizo sobre el escenario el día que realizó esa actuación, Ana Guerra ha dejado de piedra al público interpretando la canción con una emoción envidiable.

Triple empate y ganadora

Mikel Herzog Jr., Melani y Ana Guerra han obtenido 22 puntos por sus imitaciones, pero como el público le ha dado su doce a la tercera por su brillante imitación de Alicia Keys, ha sido ella la que ha terminado ganando la gala.

