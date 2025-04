Ariana, la aspirante de 'Masterchef 13' que participó en la versión americana del concurso con Gordon Ramsay

Mario Lahoz Domingo, 6 de abril 2025, 00:27 Comenta Compartir

'Masterchef 13' promete una temporada llena de sorpresas. El concurso culinario que emite La 1 de TVE, todos los lunes a las 22:50 horas, regresa a la pequeña pantalla con su décimotercera edición y veremos como entienden la gastronomia los dieciséis concursantes que componen la lista de aspirantes.

¿Ganará 'Masterchef 13' un policia miembro de los GEO, que descubrió el talent en una misión internacional? La opinión de los concursantes es que Ariana es la favorita para grabar su nombre en la ensaladera.

Ariana es una de las 16 concursantes de 'Masterchef 13'. De padres bielorrusos, nació en un pueblo de Minnesota (EE UU) y desde hace dos años vive en Barcelona. No es la primera aventura de la joven de 21 años en 'Masterchef', ya que fue aspirante en la versión junior de Estados Unidos, donde conoció a uno de sus idolos: Gordon Ramsay. Allí aguanto hasta el séptimo programa y acabó entre los diez mejores aspirantes de la edición.

"Mis padres son inmigrantes refugiados y siempre nos enseñaron a ser valientes" @arianamchef13 #MasterChef pic.twitter.com/fDgWT3vU4r — MasterChef (@MasterChef_es) March 31, 2025

Su paso por la edición junior de Masterchef en su país de origen no ha pasado desapercibido. Los jueces no dudaron en preguntarle sobre ello durante el proceso de casting. Es más, Pepe Rodríguez ha querido que se mojase y dijese qué juez se parecía más a Gordon. Ariana no ha esquivado la pregunta y ha dicho que le recuerda a Jordi.

Es la mayor de cinco hermanos y siempre le gustó cocinar para ellos. Actualmente, se dedica a la creación de contenido de gastronomía y de 'lifestyle' en TikTok, donde acumula tres millones de seguidores. Previamente, creó una compañía de comidas privadas, una gran experiencia que le puede servir de ayuda para el desarrollo del programa.

El ganador se llevará un premio en metálico de 100.000 euros, el trofeo del programa, la posibilidad de publicar un libro de recetas y tener su nombre grabado en la ensaladera del programa. Además, la facultad de Ciencias Gastronómicas Basque Culinary Center, de San Sebastián, otorga tres premios para los que ocupen el podio del concurso. El ganador se formará en un Máster de Cocina, Técnica y Producto; el segundo clasificado obtendrá un Máster de Cocina Dulce y Pastelería de Restaurante; y el terceron un Curso de Especialización de cinco semanas.