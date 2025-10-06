De qué va y quién es quién en 'Animal', la nueva serie española que arrasa en Netflix Luis Zahera es el protagonista de la comedia que se desarrolla en Galicia

Lunes, 6 de octubre 2025

Netflix estrenó el pasado viernes 'Animal', su nueva comedia española que protagoniza Luis Zahera y que ha sido rodada en su totalidad en Galicia. Se trata de un papel completamente distinto al que ha realizado en series como 'Vivir sin permiso' o 'Entrevías', pero en el que ha vuelto a demostrar su gran valía como actor.

'Animal' cuenta la historia de Antón (Luis Zahera), un veterinario rural gallego que se ve obligado a aceptar un trabajo en una tienda-boutique para mascotas dirigida por su sobrina Uxía (Lucía Caraballo, 'No me gusta conducir'), junto a la que tendrá que aprender a adaptarse y descubrirá que, en la familia y en el trabajo, no todo es siempre blanco o negro. Completan el reparto Carmen Ruiz ('Amar en tiempos revueltos') y Antonio Durán 'Morris' ('Fariña').

La historia se desarrolla entre Topomorto, el pueblo ficticio de Antón y que es resultado de una combinación de localizaciones ubicadas en diferentes municipios de A Coruña incluyendo Dioño, A Calle, Pontemaceira, Parroquia, Teo y Vedra, y la ciudad de Santiago de Compostela.

Quién es quién

Luis Zahera es Antón:

Personaje principal, es un veterinario que por obligación debe comenzar a trabajar en una tienda de animales de la mano de su sobrina (Uxía). Al principio no le hace ninguna gracia pero debe ir adaptándose a las circunstancias.

Lucía Caraballo es Uxía:

Es la sobrina de Antón y dirige la tienda de animales 'Kawanda', donde contrata a su tío como veterinario. Ambos tienen puntos de vista diferentes y deberán adaptarse a las circunstancias.

Carmen Ruiz es Sabela:

Es la mujer de Antón, preocupada por la precaria situación económica que tienen y la que anima a su marido a que acepte el trabajo en 'Kawanda'.

Nuno Gallego, Antonio Durán Morris, Sergio Abelaira, Adrián Viador, Abelo Valls, Dario Loureiro, Raquel Nogueira, Bianca Kovacs o Pepe Ocio son otros actores que completan el reparto.