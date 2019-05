Ana Milán llega «aterrada» a 'MasterChef Celebrity 4' LP La alicantina tiene pocas esperanzas de ser ganadora pero espera aprender lo máximo posible en el programa LAS PROVINCIAS Martes, 21 mayo 2019, 18:57

Ana Milán participará en la próxima edición del talent culinario 'MasterChef Celebrity 4' y, hasta su comienzo, está intentando mejorar sus dotes culinarias.

La actriz alicantina tendrá que ponerse frente a los fogones y superar las pruebas que le ponga el jurado.

Ana Milán es actriz, presentadora, modelo, periodista y escritora. Se licenció en Periodismo en la actual Universidad Cardenal Herrera CEU, aunque terminó siendo actriz. La fama le llegó con la serie de humor de Telecinco 'Camera café' en 2005. Y en 2008 interpretó a Olimpia, la profesora de ingles del instituto Zurbarán, de la serie 'Física o Química' (Antena 3).

La alicantina tiene pocas esperanzas de resultar ganadora pero espera aprender lo máximo posible con el fin de que esta experiencia le haga ser mejor 'chef' en casa: «Lo único que se de 'Masterchef Celebrity' es que cuando me lo ofrecieron me pareció mucho mejor idea que ahora que estoy a punto de empezar. Ahora estoy absolutamente aterrada porque cuando más investigas en la cocina más te das cuenta de que no sabes nada»,ha dicho.