Una imagen de 'La agencia. ' Mediaset

'La agencia': Escenas de contenido erótico ponen en jaque a Rubén Cortada

Capítulo 3 ·

Este miércoles 24 de septiembre en Telecinco (23:00h)

AT

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:58

Telecinco emite este miércoles 24 de septiembre el tercer capítulo de la serie 'La agencia'. En este episodio, lo que parecía un rodaje tranquilo y rutinario, con el guion ya cerrado y aprobado, da un vuelco inesperado para Rubén Cortada: cuando llega al set descubre que se han introducido a última hora varias escenas de fuerte carga erótica que le obligan a desnudarse de manera constante e injustificada. Incómodo con la situación, recurre de inmediato a Gabi, su agente, para que le saque del embrollo.

La tensión aumenta cuando, ante la negativa de Cortada a rodar esas secuencias, la productora propone utilizar un doble de cuerpo. Sin embargo, el actor se mostrará contrariado ante esta solución porque considera que su sustituto no está a la altura de sus atributos físicos...

Mientras libra esta batalla, Gabi averigua por fin la identidad del amante de su mujer y resulta ser la última persona que habría imaginado. Por si esta tensión no fuera suficiente, Valeria (Marta Hazas), su amor platónico de juventud, reaparece en su vida.

Por otra parte, Laura ha descubierto con gran turbación que Ismael, el joven con el que ha iniciado una relación, es en realidad su hermano y le dice que lo suyo es imposible sin darle más explicaciones. Él, ajeno a todo, queda profundamente desconcertado.

Entretanto, Victoria, hermana de Gabi y mujer de Matías, empieza a sospechar que su marido oculta un secreto y decide investigar para llegar al fondo del asunto.

