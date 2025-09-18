Los otros tesoros del Banco de España La institución refuerza su programa de puertas abiertas para mostrar al público su rico legado artístico mediante visitas comentadas y gratuitas; la famosa 'Cámara del Oro' también se podrá ver... pero no hasta 2028

A 35 metros de profundidad el Banco de España guarda su tesoro más preciado: 9 millones de onzas de oro protegidas por una cámara acorazada (la Cámara del Oro) que se hizo muy popular en la serie 'La Casa de Papel'. Todo lo contrario a ese lugar, de momento impenetrable, es lo que va a hacer ahora el Banco de España abriendo al público sus otros tesoros, el valioso patrimonio histórico-artístico que la institución ha acumulado a lo largo de sus casi 250 años de vida, incluidas pinturas (hay varios cuadros de Goya), esculturas, fotografías, tapices o relojes, como los que el Banco ya mostró en 2023.

La institución ha anunciado este jueves la puesta en marcha del programa Puertas Abiertas, una oferta de visitas comentadas gratuitas al interior del emblemático edificio de la plaza de Cibeles, en Madrid. La iniciativa, que arranca este próximo mes de octubre, permitirá no solo recorrer los espacios arquitectónicos más emblemáticos de su sede de Cibeles, como la Escalera Imperial, el Patio de Efectivo -actual Biblioteca-, el Salón de Cobradores o el Patio de Operaciones, sino también conocer otras ubicaciones que, a su valor arquitectónico o artístico, añaden el hecho de ser lugares de trabajo o de representación, como el Salón del Consejo de Gobierno o los comedores de gala. Por cierto, en esta primera fase no se podrá visitar todavía la secreta 'Cámara del Oro', pero la intención es abrirla al público a partir de 2028, han avanzado fuentes de las institución.

Las visitas constituyen una oportunidad para ver una amplia selección de las obras de arte que conforman el núcleo de su colección artística, incluyendo los retratos que realizó Francisco de Goya de los gobernadores del Banco Nacional de San Carlos (considerado el antecesor del Banco de España), o el que ha llevado a cabo la fotógrafa Annie Leibovitz del rey Felipe VI y la reina Letizia, instalado en la Sala del Consejo de Gobierno.

Con el propósito de llegar a diferentes tipos de público, el programa ofrece distintas modalidades de visitas (puertas abiertas los fines de semana, visitas de centros educativos y visitas realizadas a cargo de voluntarios del Banco), todas ellas con acceso a los mismos espacios y contenidos, que se pueden consultar y reservar aquí.

El Banco calcula que el programa permitirá la visita de 700 grupos, lo que supone quintuplicar su oferta respecto a ejercicios anteriores. «Este aumento refleja la voluntad de consolidar un modelo de visitas estable, accesible y profesionalizado que posibilite ampliar el alcance de la acción cultural del Banco y facilitar el conocimiento de su patrimonio a un público más numeroso y diverso», señala el Banco en una nota informativa.

El Banco también trabaja en la creación de un museo que albergará sus colecciones y en la apertura de un centro de educación financiera, que permitirán difundir tanto su patrimonio como su actividad institucional.

Del Salón de Cobradores a Sorolla

El programa permitirá, entre otras cosas, visitar el antiguo Salón de Cobradores que acaba de ser restaurado, un espacio que se distingue por su arquitectura de inspiración neoárabe. Otro de los lugares que se podrán recorrer es la Escalera Imperial, que se alza ante el vestíbulo principal del Paseo del Prado, y el Patio de Operaciones, un espacio funcional y luminoso presidido por una gran vidriera.

También se podrán ver parte de las 4.000 obras de arte -incluyendo pinturas, esculturas, dibujos, fotografías, grabados, tapices, alfombras, relojes u objetos mobiliarios- que el Banco ha ido acumulando a lo largo de sus más de dos sigloos de historia.

La colección se remonta a los inicios de la institución, con los encargos que el Banco de San Carlos realizó a un joven Francisco de Goya y otros artistas destacados de la época para retratar a sus primeros gestores. La su galería institucional de retratos atesora un centenar de obras, entre ellas ocho lienzos realizados por Goya, y retratos de artistas como Mariano Salvador Maella, Vicente López Portaña, Federico de Madrazo, Ignacio Zuloaga o Joaquín Sorolla. A ellos se han sumado, más recientemente, los de creadoras como Isabel Quintanilla, primera artista mujer a la que la institución encargó un retrato, Carmen Laffón o Annie Leibovitz, autora de las dos últimas incorporaciones a la galería y que tienen la particularidad de ser los primeros retratos en los que el medio elegido para realizarlos ha sido la fotografía.