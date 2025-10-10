Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Alerta por la crecida de los barrancos
Escena de la iniciativa que acerca el Ateneo para formación de los empresarios. LP

El teatro inmersivo echa una mano a la formación empresarial

El Ateneo ofrece un Master con actores profesionales que recrean en la escena situaciones reales del ámbito de las corporaciones

L. Garcés

L. Garcés

Valencia

Viernes, 10 de octubre 2025, 15:54

Comenta

La vida en el ámbito empresarial, todo cuanto la rodea, también puede ser objeto de una obra teatral inmersiva. Y en Valencia se va a ... demostrar. El jueves 16 de octubre a las 19 horas, el Ateneo Mercantil se convierte en una suerte de espacio escénico para ofrecer por primera vez en Valencia el Master Show de BeLiquid. ¿En qué consiste? Se trata de una propuesta innovadora que está pensada para empresarios y personal directivo y líderes de las firmas. Se presenta bajo el lema: 'Prepárate para lo que viene. En tu empresa. Y en ti'.

