El teatro inmersivo echa una mano a la formación empresarial

La vida en el ámbito empresarial, todo cuanto la rodea, también puede ser objeto de una obra teatral inmersiva. Y en Valencia se va a ... demostrar. El jueves 16 de octubre a las 19 horas, el Ateneo Mercantil se convierte en una suerte de espacio escénico para ofrecer por primera vez en Valencia el Master Show de BeLiquid. ¿En qué consiste? Se trata de una propuesta innovadora que está pensada para empresarios y personal directivo y líderes de las firmas. Se presenta bajo el lema: 'Prepárate para lo que viene. En tu empresa. Y en ti'.

No es una charla, tampoco un curso, sino una experiencia inmersiva que recrean con actores profesionales situaciones reales de las empresas. Además, invita a la participación activa del público. Aporta dinámicas grupales; despierta el cambio a través de humor, emoción y aprendizaje práctico. Los asistentes podrán aprender claves para liderar en entornos inciertos y en constante evolución; herramientas concretas para mejorar la gestión de equipos y la motivación; un impulso personal para repensar el propio rol como líder y contactos directos con una red de empresarios comprometidos con la mejora continua.

Es la primera vez que se verá en la ciudad del Turia, pero llega avalado por las más de 10.000 personas que ya han disfrutado de la escenificación en compañías como Repsol, Indra, Amadeus o Volkswagen. La experiencia, se abre al tejido empresarial de la Comunidad Valenciana, especialmente a las Pymes en transformación, gracias a la apuesta del Círculo de Empresas del Ateneo Mercantil por acercar la formación de vanguardia a su ecosistema local.

El Master Show es el primer espectáculo teatral del mundo diseñado para líderes empresariales, que combina formación práctica, teatro profesional y una potente carga de inspiración.