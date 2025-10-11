Autoficción cocinada

Ángela Bermúdez es una actriz con un amplio recorrido. Fue fundadora de la compañía Francachela Teatro en 2008, autora de la pieza 'Yo no puedo ... olvidarla', actriz en producciones como 'Barahúnda' de Isabel Caballero, y trabajos en el audiovisual.

Pero se la recuerda por su personaje de La Diva, con el que suele acompañar las fiestas del citado festival. En esta nueva obra suya, residencia de Carme Teatre, 'Proyecto bocadillo La Diva', comienza presentándose con su atuendo y maquillaje como un acto de recuperación de su alter ego desde los años noventa, con sus fracasos y decepciones, aunque aceptándose como es. En realidad, está invitando al público a participar en su despedida de los escenarios, con sus diversos estilos musicales, aunque admire a Sara Montiel. Este arranque es un homenaje a las variedades, un género con tanta tradición en Valencia pero también al actor polifacético pero sin renombre, que trabaja tanto en discotecas como en bibliotecas. O en los paseos guiados por el MuVIM como ella.

Pero como desea inmortalizarse, una vez se ha despojado del vestuario de La Diva, inventa un bocadillo con su nombre. Empieza el ceremonial y Bermúdez cocina en escena la titaina valenciana del Cabanyal. En vivo y con humo. A ella le añadirá longaniza, ya que sus ancestros son valencianos y albaceteños.

Formidable la actuación de Ángela Bermúdez en esta autoficción gastronómica conseguida a pesar de su dificultad como liturgia monologada. No hay que perderse la escena de la harina para hacer el pan en este viaje entretenido.