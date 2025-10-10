Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Blázquez, en la tarde de su adiós. Canelles

Tarde de nostalgia y buen toreo en Bocairent

El gusto de volver a ver a los maestros retirados en contraste con los jóvenes | En el homenaje a Blázquez se concedieron once orejas ante un público muy entregado

José Luis Benlloch

José Luis Benlloch

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:04

Comenta

Tarde de festival en Bocairent y final feliz. Se cumplió el guion al pie de la letra: amabilidad del respetable, buen toreo, buen ambiente, ... nostalgia por el tiempo pasado de los matadores, un gustazo volverlos a ver en la arena, a Ponce, a Barrera, a Blázquez, al Califa en contraste con Román, este en activo, que reaparecía tras su último percance y a Bruno Gimeno, pura efervescencia juvenil en su estilo y maneras. Junto a los sentimientos hubo números de lo más esclarecedores, seis novillos, seis estocadas y un pinchazo, once orejas y la emotiva salida en hombros de Blázquez en su tarde homenaje. Llegan a embestir como tenían obligación de hacerlo los novillos de Juan Pedro, y no es fácil imaginar cuál hubiese sido el marcador final. La jornada tuvo su suspense previo. Amenazaba la climatología entre alertas y pronósticos cual toro de las peores intenciones, pero en el día de la Comunidad tenía que haber toros y los hubo. Bocairent, marco entrañable, fue el escenario perfecto. A la hora en punto se contuvieron las nubes en la sierra Mariola, se despejaron los cielos, también las dudas y comparecieron las cuadrillas. Emotiva fue la puesta en escena, sonó el himno regional, se rindió justo homenaje a Víctor Manuel Blázquez, torero de honrada trayectoria que se despedía de los ruedos y de sus obligaciones docentes como profesor de la escuela de Valencia, se acomodó el público que cubría en una buena proporción los pétreos tendidos del coso de la Serreta y comenzó la fiesta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Última hora: Aemet activa un aviso rojo en Alicante por fuertes lluvias y amplía el naranja en Valencia hasta el sábado
  2. 2 Vuelve el miedo a Catarroja: coches precintados y barreras para proteger bajos
  3. 3

    Mazón: «El Gobierno de España ha querido aprovechar la dana para tumbar al Consell»
  4. 4 Aemet anuncia más tormentas para este viernes y señala dónde lloverá
  5. 5 El exjugador del Valencia que se ha retirado con 30 años y se ha convertido en inversor inmobiliario
  6. 6 La fachada de Lo Rat Penat, vandalizada: «No ens fareu espanyols»
  7. 7 La dana Alice golpea Valencia de madrugada y causa inundaciones en Catarroja y Alcàsser
  8. 8

    Carlos Mazón: «No niego que le he dado alguna vuelta a volver a ser candidato en 2027. Pero ahora toca gastarse y desgastarse por la recuperación»
  9. 9

    Cohousing senior o cómo envejecer en compañía: el proyecto recién nacido en la Comunitat
  10. 10 El Roig Arena se viste de gala para un día especial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Tarde de nostalgia y buen toreo en Bocairent

Tarde de nostalgia y buen toreo en Bocairent