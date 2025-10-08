La corrida de Morante en Las Ventas se podrá ver gratis por televisión el 12 de octubre El diestro hace doble en el Día de la Hispanidad, ya que por la mañana participa en una corrida benéfica junto a Ponce, Curro Vázquez o César Rincón, entre otros

El 12 de octubre es día grande en la plaza de Las Ventas. La Feria de Otoño pone su broche de oro en Madrid con dos corridas, una por la mañana y otra por la tarde, y con un protagonista, Morante de la Puebla, que hace doblete en el día de la Fiesta Nacional.

A las 12:00h se celebra el festival benéfico pro monumento Antoñete, una corrida fuera de abono con reses de diferentes ganaderías para Pablo Hermoso de Mendoza, Curro Vázquez, César Rincón, Enrique Ponce, Julio Aparicio, Morante y Olga Casado.

Ese mismo día, por la tarde, a partir de las 18:00 h, Morante, Fernando Robleño (despedida) y Sergio Rodríguez (confirmación de alternativa) se enfrentan a los toros de Garcigrande en una corrida que se puede ver gratis por televisión en España. À Punt, la televisión autonómica valenciana, y Telemadrid, TV pública madrileña (ambos se pueden sintonizar en la TDT y están disponibles en app instalables en smartTV) retransmitirán la corrida de la Hispanidad desde la plaza de toros de Las Ventas de Madrid.

Aquellas personas que no puedan ver estos canales también pueden verla a través de otras plataformas como Movistar+ (canal 157) y Orange TV.

Morante de la Puebla toreará por la mañana para recaudar fondos destinados a realizar un monumento a Antoñete, Fernando Robleño se cortará la cola y Sergio Rodríguez confirmará su alternativa ante los toros de la ganadería de Garcigrande.

Según el escalafón taurino 2025, Morante de la Puebla ha realizado 47 corridas y ha cortado 48 orejas (además de 3 rabos). Alejandro Talavante, con 103 orejas y 6 rabos en 62 corridas, encabeza la clasificación de matadores con más triunfos, por delante de Borja Jiménez, Emilio de Justo y Juan Ortega.

Novillada el sábado

Un día antes, el sábado 11, la final del Circuito de Novillades de la Comunidad Valenciana podrá seguirse en directo a las 18:30 h desde la plaza de toros de Villena. À Punt retransmitirá la gran final del certamen, que reúne un atractivo cartel integrado por dos novilleros valencianos, Simón Andreú, de Chiva, y Juan Alberto Torrijos, de Algemesí, y la promesa catalana Mario Vilau, con novillos de Daniel Ramos que pastan en la finca Les Ermites, en el término castellonense de Borriol.