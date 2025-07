Santiago Sánchez: «Muchas obras tienen el problema de que en Valencia solo se quedan dos días»

La comedia no musical más longeva de la historia. Cuarenta años lleva sobre los escenarios de Estados Unidos. 'Por los pelos' narra la historia de ... cuatro sospechosos y dos policías encerrados en una peluquería. Y lo que la diferencia de otras obras del género: es el público el que decide quién es el asesino. Estará en el Teatro Talia hasta el 10 de agosto. Hablamos con Santiago Sánchez, su director, sobre la obra, el componente de improvisación que atesora y la compañía L'Om Imprebís.

-L'Om Imprebís lleva más de 40 años creando espectáculos, y es una compañía con una esencia muy propia. ¿Qué tiene esta obra de vuestra esencia?

-La compañía fue pionera en la forma que tenemos de hacer teatro. Siempre nos ha acompañado la improvisación. Con 'Por los pelos' vimos la posibilidad de traer a España una obra que lleva cuarenta años en cartel, la comedia no musical que más tiempo se ha interpretado en la historia de Estados Unidos. La improvisación está en el ADN de nuestra compañía, así que nos pareció buena idea traerla. Y mira el éxito que ha tenido. Lleva nueve temporadas en Valencia, dos en Madrid, está en Bilbao, Santander…

-Da un poco de pena ver cómo obras geniales no están más de dos días en programación. ¿Qué le pasa al teatro valenciano que ya no tiene casi producciones que se queden más tiempo?

-Hay obras que se mantienen más tiempo, pero es cierto que en Valencia hay un problema en ese sentido. De hecho, el acuerdo que hemos hecho con Olympia pretendía eso: que la obra se quedara un tiempo, como 'Escape Room' o 'La mujer de negro'. Obras que se rentabilicen y las pueda disfrutar mucha gente, no tan solo las personas que quepan en dos únicas funciones. El problema también tiene que ver con los teatros públicos, que muchas veces solo programan un par de días. Ocurre en el Rialto o el Teatro Principal. Vivimos en una sociedad clinex. A veces se sorprenden de que vayamos a estrenar una nueva temporada, como si ya fuesen demasiadas. Yo siempre digo lo mismo: hay que ofrecer al público lo que quiere, y por ahora seguimos llenando la sala.

Ampliar 'Por los pelos' Jordi Pla

-En tiempos tan fugaces, qué tiene que tener una obra para superar los 40 años de edad?

-Tiene que haber una conjunción de humor, riesgo, sorpresa, novedad… Y con todo, es un trabajo que hacemos siempre con la pretensión de actualizar, de generar nuevas sorpresas en el público, que muchas veces vuelve a verla por segunda vez. También es una obra estupenda para gente que se inicia en el teatro y para jóvenes. Hay chavales de diez, doce o catorce años que llegan por primera vez al teatro y alucinan con la frescura de 'Por los pelos'.

-Más de 45.000 o 50.000 personas han visto ya tu obra, ¿cómo te hace sentir esto?

-Feliz, la verdad. ¡Para eso trabajamos! (ríe). Hacemos un teatro muy diferente a lo habitual que complace al público. Eso es una maravilla. Llevamos treinta años, hemos actuado en veintiún países y más de un millón de espectadores han visto alguna obra de L'Om Imprebís. Acabamos de estrenar en Madrid la última creación de Melomans, que acaban de ganar un premio a mejor música original y van a estar dos meses en cartel, en un teatro de más de mil localidades. Por la respuesta de la gente, se nota que estamos en sintonía con el público. Se emocionan y divierten cuando vienen a vernos.

-Esta obra es interactiva y tiene finales diferentes.

-Así es. Tiene diferentes finales en función de lo que decida el público, que puede interrogar a los actores y actrices durante la función. Pueden hacer las preguntas que quieran para descubrir la verdad, así que hay un momento en el que todas las posibilidades son posibles.

Ampliar 'Por los pelos' Jordi Pla

-Esta obra lleva más de 40 años representándose en Nueva York. ¿Qué particularidades tiene su adaptación en Valencia?

-Los personajes son muy reconocibles, y también la adaptamos constantemente a la actualidad. Por ejemplo, ahora que es verano, hablamos del exceso de turismo en Valencia. O cuando se estrenó hace nueve temporadas, con el gobierno del Rialto, hablábamos de los carriles bici. Y no solo eso, sino que la actualizamos casi cada día. Y el elenco: son todos muy versátiles. Eso aporta mucho a la adaptación.

-Lleva ya nueve temporadas con esta obra. ¿Se ve final próximo o queda 'Por los pelos' para rato?

-Queda para rato, porque, fíjate: hemos arrancado temporada llenando el teatro. El año pasado, la última semana en cartel fue cuando más espectadores hubo, y este año, que vamos a estar seis semanas, parece que va a ser igual. Cuando un espectáculo está vivo, hay que seguir con él. También tenemos por delante una gira nacional. 'Por los pelos' tiene cuerda para rato.

-En 2018 decías sobre L'Om Imprebís que te daba la sensación de que estabais empezando. No había habido pandemia, ni las crisis sucesivas que han ido dificultando las cosas año tras año. ¿Cuál es el balance de la compañía ahora?

-Acabamos de cumplir cuarenta y dos años. Quizás no soy tan optimista hoy como en 2018, pero está claro que esto ha sido un proyecto de vida. Yo he cumplido ya los sesenta. Lo bueno de esta compañía es la diversidad de espectáculos que ha creado. Si no queda para mucho rato de L'Om Imprebís, como mínimo todavía queda para un ratito.

-¿Próximos proyectos?

-Básicamente, centrarnos en la gira de 'Hoy no estrenamos'. Abrimos temporada en el Teatro Infanta Isabel, en Madrid. Ya estuvimos dos semanas en Sala Russafa, así que la idea es volver en 2026 con tres o cuatro semanas más. También tengo entre manos la obra '¿De dónde venimos?' con Hassane Kouyaté. Se estrenará pronto en Madrid.