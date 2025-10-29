Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Patio trasero del entorno del MuVIM. ROSA GARCÍA

La sala permanente del MuVIM, estropeada

La exposición 'La Aventura del Pensamiento' lleva desde hace tres semanas cerrada al público y la reparación tardará al menos otras dos

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:50

Comenta

El otoño, incluso el invierno, ha llegado al MuVIM. El museo de la Diputación parece un enorme oso de hormigón que hiberna sobre el parque ... donde se asentó el antiguo Hospital General de Valencia. En esta semana, la oferta del espacio cultural se limita a una modesta exposición, a la posibilidad de observar las ruinas de la muralla medieval, la maqueta de Valencia asentada en el hall inesperada en el plano del Pare Tosca y a la propuesta literaria de la imprenta y la biblioteca de la Corporación municipal. Su gran reclamo, la muestra permanente, reclamo para cientos de grupos organizados, está cerrada a cal y canto por una avería informática.

