La sala permanente del MuVIM, estropeada

El otoño, incluso el invierno, ha llegado al MuVIM. El museo de la Diputación parece un enorme oso de hormigón que hiberna sobre el parque ... donde se asentó el antiguo Hospital General de Valencia. En esta semana, la oferta del espacio cultural se limita a una modesta exposición, a la posibilidad de observar las ruinas de la muralla medieval, la maqueta de Valencia asentada en el hall inesperada en el plano del Pare Tosca y a la propuesta literaria de la imprenta y la biblioteca de la Corporación municipal. Su gran reclamo, la muestra permanente, reclamo para cientos de grupos organizados, está cerrada a cal y canto por una avería informática.

'La Aventura del Pensamiento' es una propuesta sobre 2.000 metros cuadrados y que aprovecha las nuevas tecnologías para recrear hitos culturales de diferentes etapas de la humanidad, desde la Edad Media hasta el nacimiento y desarrollo de la ciencia moderna. Esta exposición, repartida en diferentes salas, se asienta en la tercera planta del MuVIM. Su acceso es un coto privado desde hace un par de semanas, esta se cumplirá la tercera y la previsión más optimista es que se mantenga cerrado al menos otros 14 días.

Este martes, este periódico ha comprobado cómo a principio de la jornada tenía más actividad en su cafetería que en los espacios culturales. En el punto de información, cuando se preguntaba por 'La Aventura del Pensamiento', se informa de que ahora mismo está cerrada. «¿Y es posible reservar una fecha?». «Por el momento no es posible, lo siento». Sin más explicaciones porque nadie sabe cuánto tardará en resolverse una avería en la que todavía no hay técnicos trabajando.

Y es que, según fuentes de la Diputación consultadas, en estos momentos se está llevando a cabo el proceso de contratación de la empresa que tendrá que reparar los equipos que han dejado la exposición en off. Los plazos que se ofrecen desde las mismas fuentes es de al menos dos semanas, quizás tres. El objetivo es que 'La Aventura del Pensamiento' vuelva a estar disponible para las decenas de grupos que la reclaman a lo largo de noviembre. Esta muestra permanente es desde hace años una actividad típica de muchos centros educativos de la Comunitat.

Esta no es la primera vez que sufre una avería: hace ya cerca de una década estuvo cerca de año y medio inactiva, ante lo que ese plazo de cinco o seis semanas se antoja hasta breve. 'La Aventura del Pensamiento' se puede seguir en castellano, valenciano, inglés y francés, y en grupos de un máximo de 20 personas. Está en la tercera planta del MuVIM (Museu Valencià de la Il.lustració i la Modernitat), que acoge la única exposición temporal que actualmente se puede visitar en el espacio cultural: 'Talea', del suecano Sime Llicer.

La oferta del MuVIM empezará a rebrotar como si hubiera regresado la primavera a partir de este jueves 23 con tres nuevas propuestas. Realmente sólo habrá una nueva exposición: 'Matilde Salvador, extraordinària i contracorrent', que ocupará la Sala Nova con objetos personales de la artista, inéditos hasta la fecha, así como partituras y fotografías de la compositora y pintora castellonense. La gran apuesta de este otoño del espacio titularidad de la Diputación será la exposición sobre el Santo Cáliz, que abrirá el 6 de noviembre, una semana después del inicio del jubileo.

Además de la muestra sobre Matilde Salvador, el patio inglés y el escaparate también ofrecerán nuevo contenido cultural a partir de este jueves 30 de octubre. Respecto al primero, acogerá la instalación efímera 'A mesa das mazás (el foc i el greix)', con piezas de dos series diferentes del artista. Además, los visitantes podrán visitar en el escaparate la escultura 'Jaume I El Just. Un rei Valencià', obra de Ricardo Rico Tormo.