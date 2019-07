Sagunt a Escena quiere ser más fuerte

Tamarit pide «tranquilidad» tras las críticas del sector teatral

La nueva secretaria autonómica de Cultura, Raquel Tamarit, ofreció ayer su primera rueda de prensa. Lo hizo para presentar Sagunt a Escena. Sin embargo, su nombre había sido puesto en la diana por la Asociacón Valencia de Empresas de Teatro y Circo (Avetid) la semana pasada. En un duro comunicado, este colectivo le exigía tanto a ella como al conseller del ramo, Vicent Marzà que hicieran pública «una estrategia clara dedicada a la promoción y sostenibilidad de las artes escénicas valencianas». Tamarit fue tibia en su valoración. Aseguró que no puede «pedirles paciencia porque no tienen por qué tenerla» ya que el Consell no es nuevo. No obstante, sí pidó tranquilidad a las empresas y aseguró que se reunirá «dentro de nada» con estos profesionales. «Yo acabo de aterrizar pero soy consciente de muchas de las quejas que existían en temas como las bases de las ayudas y estamos trabajando», afirmó