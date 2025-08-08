Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El diseñador Francis Montesinos y el representante del Rototom Sunsplash LP

El Rototom Sunsplash y el diseñador Francis Montesinos se fusionan en una colaboración por el 30 aniversario del festival

Las piezas exclusivas se podrán obtener a través de la página web oficial del evento y en la tienda de merchandising desde el día 16 hasta el 23 de agosto

Erika Manso Casillas

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 02:28

El universo del reggae y la moda se han fusionado este verano y han dado como resultado una colaboración única entre el diseñador valenciano Francis ... Montesinos y el Festival Rototom Sunsplash, que este año celebra su 30º aniversario. Con el objetivo de conmemorar todos los años de éxito, el característico creador ha diseñado una camisa de edición limitada que refleja el espíritu veraniego del festival y sus raíces arraigadas a la cultura jamaicana.

