El Rototom Sunsplash y el diseñador Francis Montesinos se fusionan en una colaboración por el 30 aniversario del festival

El universo del reggae y la moda se han fusionado este verano y han dado como resultado una colaboración única entre el diseñador valenciano Francis ... Montesinos y el Festival Rototom Sunsplash, que este año celebra su 30º aniversario. Con el objetivo de conmemorar todos los años de éxito, el característico creador ha diseñado una camisa de edición limitada que refleja el espíritu veraniego del festival y sus raíces arraigadas a la cultura jamaicana.

La explosión de colores inspirada en la paleta cromática del Rototom es un reflejo de frescura en la colaboración. El resultado es una colección con personalidad y esencia, en la que ninguna prenda es igual a otra.

Tan solo se han creado 30 camisetas, las cuales estarán únicamente disponibles en la página web oficial del evento y en la tienda oficial de merchandising situada dentro del recinto del festival, que se celabrará desde el 16 de agosto hasta el día 23.

Esta prenda está considerada una auténtica pieza de coleccionista, no solo para los que siguen la trayectoria de Montesinos, sino para quienes sienten el Rototom como parte de su vida.

Tal y como dice el lema: «Rototom es mucho más que un festival; es una forma de vivir, un crisol de culturas, una llamada a la conciencia social y a la libertad. Para mí, ha sido un honor vestir de colores y esencia mediterránea una iniciativa tan poderosa que lleva 30 años inspirando al mundo», ha añadido Montesinos.

Desde la organización del festival, han celebrado esta colaboración como una forma de hacer trascender la música y reconectar con otras disciplinas creativas. «Montesinos ha sabido interpretar no solo la estética del festival, sino también su esencia. Estas camisas son memoria viva e historia del Rototom, hechas con trozos de nuestra historia y cosidas con creatividad y respeto», ha señalado Filippo Giunta, director del Rototom Sunsplash.