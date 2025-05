El rodaje de la serie de Netflix sobre una novela de Alice Kellen empieza en junio

Exitazo de ventas en las librerías. Alice Kellen arrasa con sus novelas, vende mucho porque los lectores jóvenes la leen mucho. Cuenta con un numerosísimo ... ejército de fans. Se cuentan por millones. Todo eso ya lo sabíamos. Y se sabíamos también que Netflix se había interesado por uno de los títulos de la superventas valenciana para llevarlo a la pantalla. Ahora, un paso más: el rodaje de 'El mapa de los anhelos', uno de los más aplaudidos y leídos libros de la autora empieza en junio. El estreno de la miniserie será en 2026. La propia escritora lo ha confirmado esta mañana a LAS PROVINCIAS.

«Los guiones ya están terminados», ha apuntado Alice Kellen. La guionista es Isa Sánchez ('El jardinero', 'Ni una más') de la miniserie producida por Brutal Media ('Asalto al banco central', 'Bienvenidos a Edén'). La autora de la novela ya lo ha leído y se muestra satisfecha por cómo ha quedado. Brutal Media es una productora innovadora y creativa de contenido televisivo y cinematográfico, especializada en ficción, documentales, formatos originales, programas factual y entretenimiento. Son la productora en España del grupo internacional BBC Studios.

Las fans y los fans, aunque ellas son muchísimas más, están deseando que llegue el día de conectarse a la serie. «Quieren conocer el casting», que Alice asegura que ya está decidido. Los actores y las actrices ya se han escogido tras las pruebas pertinentes, pero la autora de 'El mapa de los anhelos' no puede revelar los nombres. Adelanta que le «ha gustado mucho el casting», pero no da más pistas. No puede.

Es cuestión de días que los sets de rodaje empiecen a tomar posiciones, a encender focos para un trabajo que promete un gran triunfo. Nace avalado por el gran aprecio del público a la obra de la escritora que con cada novela romántica que publica reedita el éxito. También los espacios, «lugares muy concretos», en los que transcurrirá la historia en las pantallas están escogidos sin que la escritora los desvele porque tampoco puede. Eso sí, adelanta que el rodaje no pasa por Valencia.

Todo preparado para que Grace Peterson, la chica que siempre se ha sentido invisible, salga de las páginas de 'El mapa de los anhelos' y quede grabada en las pantallas de la mano de la historia de un personaje que nunca ha salido de Nebraska hasta que llega a sus manos el juego que da título a la novela y, siguiendo las instrucciones, lo primero que debe hacer es encontrar a alguien llamado Will Tucker, del que nunca ha oído hablar y que está a punto de embarcarse con ella en un viaje directo al corazón, lleno de vulnerabilidades y sueños olvidados, anhelos y afectos inesperados.

Hasta que suene la primera claqueta, la valenciana Alice Kellen sigue adelante con la promoción de su última novela, 'Quedará el amor', una historia romántica que viaja a caballo entre Inglaterra y Francia durante la Segunda Guerra Mundial. De feria en feria sigue cosechando largas colas de seguidores que buscan su firma en el libro recién comprado.

La autora emplaza a los lectores a 2026, cuando tiene previsto sacar una nueva novela. Pero para los que no pueden esperar más, no sólo está la serie a la vuelta de la esquina. Para 2025 «y tal vez saquemos una reedición que teníamos pendiente sacar de 'Sigue lloviendo». No cabe duda: hay Alice Kellen para rato. Serie a la vista, novela reciente en promoción, nuevo libro para 2026 y para no parar, una reedición en 2025.