Ribó acepta las condiciones para que el legado de Blasco Ibáñez siga en Valencia Homenaje a Blasco Ibáñez celebrado el pasado lunes para conmemorar el 91 aniversario de la muerte del escritor. / irene marsilla El alcalde reacciona y se compromete a dotar a la Fundación de 30.000 euros para el museo del escritor y del presupuesto que necesita la reforma del espacio NOELIA CAMACHO VALENCIA. Jueves, 31 enero 2019, 00:20

«Muy buen clima». Así definieron ayer desde la Fundación Centro de Estudios Blasco Ibáñez la reunión mantenida con representantes del Ayuntamiento de Valencia para lograr el acuerdo que permita mantener el legado del ilustre escritor valenciano en la ciudad del Turia y que no se marche a Madrid, una de las opciones que barajaba la institución blasquista.

Según la entidad, desde el Consistorio han aceptado sus condiciones para renovar el convenio y evitar así la posible retirada de una parte de los fondos del novelista de la casa-museo -la que corresponde al archivo más personal del autor y que pertenece a la entidad-.

Tal y como adelantó LAS PROVINCIAS en su edición del pasado martes, la Fundación propuso al Gobierno municipal una serie de peticiones entre las que se incluían 10.000 euros anuales para el organismo (la misma cantidad que percibía hasta que finalizó el convenio) así como otros 30.000 euros al año destinados directamente a la casa-museo Blasco Ibáñez para la realización de actividades e iniciativas que difundan la vida y obra del también político y editor. Asimismo, también se exigía un presupuesto concreto para reformar la casa-museo y modificar la exposición permanente. Las reclamaciones han surtido efecto y en la reunión de ayer se logró sentar las bases para el acuerdo.

Falta concretar la cifra para arreglar el enclave aunque ya hay un plan de actuación redactado

La próxima semana, la Fundación Blasco Ibáñez presentará el borrador del convenio en el que se recogen todos estos aspectos. Allí se especificarán las cantidades concretas de cada partida, sobre todo la de ese montante que se destinará directamente a mejorar el estado actual no sólo del chalé de la Malvarrosa donde se ubica la actual casa-museo sino del discurso expositivo de las piezas que se muestran en ella.

Se trata de un convenio que, como el anterior, tendrá una duración mínima de cinco años con posibilidad de prorrogarse. En él se incluye esa partida presupuestaria que irá dirigida a la reforma de la casa-museo del novelista. Ahí falta cerrar la cifra concreta. Aunque, como adelantó este diario, ya hay redactado un plan que recoge las actuaciones a realizar en la pinacoteca, un espacio que, según ha reiterado la entidad en numerosas ocasiones, «lleva veinte años sin modificarse».

El alcalde de la ciudad, Joan Ribó, tomó las riendas de la negociación tras la polémica surgida por la decisión de la entidad de recurrir a la Justicia para dirimir la titularidad de los fondos. El primer edil ha reaccionado ante la posible marcha del legado y ha tutelado directamente las conversaciones con la institución blasquista.

Pero lo cierto es que el conflicto por el legado del valenciano Blasco Ibáñez ha tenido enfrentados a la Fundación que vela por la memoria del autor y al Ayuntamiento de Valencia desde hace un mes. Cabe recordar que la polémica está situada alrededor del legado del escritor. En concreto, de los fondos donados por la nieta del literato Gloria Llorca Blasco Ibáñez. Este archivo está formado por dos partes. La primera fue la cedida al Ayuntamiento por la descendiente en 1997. En 1999, Llorca revocó la donación y pidió la devolución apenas unos días antes de que expirara el plazo (dos años) presentando un escrito. Este proceso de retorno no se completó y, sin haber retirado estos fondos del chalet de la Malvarrosa, los legó a la Fundación. La segunda parte del legado es la que pertenece a la faceta más íntima de Blasco Ibáñez, que la propia Llorca también donó a la entidad blasquista directamente y, tras la no renovación del convenio, es la que puede retirarse sin problemas. Es más, la institución anunció hace unas semanas que daba 90 días al Ayuntamiento para que le devolviera estos fondos. Sin embargo, el acercamiento de posturas ha hecho que la Fundación Blasco Ibáñez no haya realizado la petición formal al Consistorio exigiendo el retorno de esta segunda parte del legado, según ha podido saber este diario.

La cuestión de la titularidad ha quedado en un segundo plano. Más aún después de la reunión de ayer. Aunque eso no quiere decir que los descendientes del novelista olviden este aspecto. Según confirmaron, también se sucederá un encuentro entre los representantes legales de ambas partes próximamente para «salvar los escollos» y aclarar la propiedad.