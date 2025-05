La reforma para convertir el edificio de Correos en museo para la Hispanic superará los 15 millones de euros

El nacimiento de un museo es una buena noticia. Mejor abrir centros de arte que cerrarlos en tanto que lo primero es un señal de ... la vigencia cultural de la ciudad. En los últimos años Valencia ha visto abrir dos espacios artísticos que están colonizando la oferta museística de la ciudad: el Centro de Arte Hortensia Herrero (CAHH) y CaixaForum. La pujanza de la iniciativa privada sobresale en la capital del Turia, donde Bombas Gens se ha reformulado, el Centro Cultural Bancaja es un polo de atracción de visitantes y la Fundación Chiriviella Soriano conserva su identidad propia.

El próximo museo público que abra sus puertas en Valencia será el Museo del Mar, situado en la Casa dels Bous. De titularidad municipal, el Ayuntamiento de Valencia, entonces en manos de Joan Ribó, anunció el espacio marítimo en el barrio del Cabanyal en septiembre de 2016. Verá la luz, si nada se tuerce, en 2025. Se ha recuperado la antigua Casa dels Bous y se ha acondicionado para abrir como espacio musístico nueve años después del anuncio.

Sobre Valencia orbita, además, otro proyecto museístico con los fondos de la Hispanic Society of America (HSA). El pasado 1 de mayo, el presidente de la Generalitat anunció desde Nueva York que estaba trabajando con la institución estadounidense «en un proyecto conjunto para que la gran obra internacional de Sorolla venga a casa». No es el primer jefe del Consell que se propone que los sorollas crucen el charco. En octubre de 2016, Ximo Puig anunció el regreso a Valencia de una treintena de sorollas que se conservan en el Museo de Bellas Artes de La Habana. Nunca se materializó ese proyecto, pese a que hubo algunas gestiones. De hecho la entonces directora general de Cultura, Carmen Amoraga, y Gemma Contreras, responsable del IVC+R, viajaron a Cuba. ¿Qué pasó? El covid, la judicialización de la cesión de los derechos de algunas obras y la situación internacional fueron los argumentos, según fuentes la Generalitat del Botánico, que impidieron cumplir con la palabra dada.

La propuesta de Mazón tiene un largo camino por recorrer. Apenas ha trascendido en qué consiste el acuerdo entre la Generalitat y la HSA, las condiciones económicas de la operación, las piezas a trasladar de Nueva York a Valencia, etcétera. Un proyecto de tal envergadura, un proyecto de ciudad o de autonomía, un proyecto de futuro requiere la máxima transparencia ante la ciudadanía. Las explicaciones respecto al convenio son muy pertinentes, primero, para que las sociedad conozca y entienda la importancia del proyecto; y segundo, porque la iniciativa se nutre de recursos públicos. Sin conocer en detalle el último céntimo y la letra pequeña de la operación, es difícil que la ciudadanía la asuma como propia o como beneficiaria.

Bajo el mandato de Ximo Puig, la Generalitat adquirió en 2021 el edificio de Correos por 23,9 millones. Nunca se explicó para qué e incluso la rumurología apuntó a una subsede de un museo internacional al que Barcelona, entonces en manos de Ada Colau, cerró las puertas. Sea como fuere, el rebautizado Palacio de las Comunicaciones no tiene uso perfilado ni destino definido. Se perfila como sede de los fondos de la Hispanic Society of América pero no es barato adaptar un edificio a las necesidades de un museo.

Las negociaciones entre el Consell y la Hispanic arrancaron en 2023. Fue el vicepresidente primero del Consell, Vicente Barrera, el primero en encontrarse con esta propuesta de la HSA sobre la mesa. El político de Vox inició las conversaciones, tanteó la situación. Fue entonces cuando se barajaron algunas cifras, datos que no están negro sobre blanco en ningún documento, sobre el desembolo económico de la operación. Una de ellas hace referencia a adecuar el inmueble a las condiciones de espacio expostivo. El montante supera los 15 millones de euros, incluso algunas fuentes apuntan que sobrepasaría holgadamente.

Para muestra, un botón. Cuando los fondos de la colección Lladró, que compró la Generalitat por 3,7 millones de euros en 2022, se exhibieron en el edifcio de la plaza del Ayuntamiento, se realizaron trabajos para convertir la planta baja en sala de exposiciones, situación que obligó a alquilar máquinas enfriadoras e introducir medidas de seguridad. Esta operación rondó el millón de euros. Fue una actuación temporal, de apenas unos meses. La exhibición de los fondos de la HSA en Valencia apunta a durarera, por tanto, sería una intervención global del inmueble que incluye el acondicionamiento del interior, el equipamiento para conservación de las piezas y las medidas de seguridad, entre otros aspectos.

En la futura transformación de Correos algunas fuentes miran hacia la Fundación Bancaja. Las similitudes son numerosas. El centro cultural afrontó una ambiciosa reforma para albergar 'Visión de España' de Sorolla. Fue la primera vez que los paneles salieron de Nueva York con destino Valencia, donde se restauraron y se exhibieron. Los murales del pintor valenciano recorrieron varias ciudades españolas y tuvo una exhibición colosal en el Museo del Prado. La reforma de los dos edificios de Bancaja, que rondó los 12 millones de euros, se inauguró en 2007 siendo José Luis Olivas presidente de la Generalitat. El de Bancaja y 'Visión de España' fue un hito artístico, una iniciativa con un proyecto cultural justificado, un golpe de efecto.