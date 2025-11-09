La gran ruta del arte

En Valencia ciudad podemos disfrutar de una ruta artística, deslumbrante desde hace años y que no se permite ninguna flaqueza (su auto-exigencia es ... muy alta). Esa ruta tiene su primera etapa en la Fundación Bancaja (Plaza de Tetuán, 23), que expone hasta el 8 de febrero de 2026 'Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla' (lunes cerrado, excepto festivos y vísperas de festivos).

La muestra, producida por la Fundación Bancaja, el Ministerio de Cultura, el Museo Sorolla y la Fundación Museo Sorolla, reúne 59 obras maestras de Joaquín Sorolla (Valencia, 1863-Cercedilla, 1923). Es muy poco probable que puedan volver a verse en una sola exposición. Gran parte de las obras presentadas se exponen en la Fundación Bancaja por primera vez dentro de su extensa trayectoria de muestras monográficas de Sorolla en su sede en Valencia.

¿Qué decir sobre Sorolla cuando está casi todo dicho sobre él? El cronista lo intenta, pese a la dificultad del empeño. Los que más saben de arte no son los críticos, son los propios artistas. Procuraré no ser demasiado manido. Sorolla representa la modernidad del momento, el progreso técnico (fotografía, electricidad, ferrocarril...) y el paso de una sociedad rural a otra burguesa. Sorolla crea en torno a él una sensualidad delicada y potente a la vez. Con sus poderosas imágenes, el Sorolla joven de finales del XIX anticipó el cine.

De Bancaja al Centro Cultural La Nau. El pasado jueves, bien acompañado por Víctor Segrelles y Miquel Navarro, disfruté con la exposición 'Las Cubiertas de 21veintiúnversos' (puede verse hasta el 30 de noviembre), comisariada por Víctor Segrelles y Juan Pablo Zapater. La muestra conmemora el décimo aniversario de la apasionada y emocionante aventura cultural de la editorial Banda Legendaria, con los propios Segrelles y Zapater como maestros de ideas y ceremonias. .

Banda legendaria une la poesía literaria con la poesía pictórica. 'Las Cubiertas de 21veintiúnversos' muestran las obras de arte originales que constituyen la colección de portadas de la revista, trece por ahora, realizadas por los siguientes artistas (citados por orden de aparición): Jordi Teixidor, Carmen Calvo, Dis Berlin, Miquel Navarro, Guillermo Peyró Roggen, Pamen Pereira, Antonio Rojas, Martí Quinto, Arancha Goyeneche, Joël Mestre, Isabel Oliver, Ximo Amigó y Manuel Sáez. A través de estas obras se traza un recorrido por las diversas tendencias del arte contemporáneo español de las últimas décadas. También se exhiben ejemplares de las reproducciones de estas cubiertas.

Los autores de los poemas de '21veintiúnversos' han sido Juan Vicente Piqueras, Vicente Gallego, José Saborit, Miguel Mas, José Luis Parra, Sandro Luna, Julia Uceda, Antonio Cabrera, César Simón, Augusto Roa Bastos, Robert Archer, Aurora Luque, Francisco Ferrer Lerín, Pedro Flores y María Beneyto.

Otro rasgo definitorio de la exquisita publicación consiste en dedicar un homenaje a poetas ya fallecidos, recuperando de forma póstuma uno o varios textos del mismo que por alguna razón permanecían inéditos. El número inaugural de '21veintiúnversos' se abrió con un poema de César Simón, al que le siguieron los de Max Aub, José Luis Parra, Ángel González, José Albi, Manuel Molina, María Beneyto, José Mas, Eugenio Montejo, Leopoldo de Luis, Francisca Aguirre, Emilio Alarcos Llorach y Blas de Otero. Un hermoso legado.