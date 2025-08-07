El apoyo al Palau de la Música crece: el auditorio atrae un 14% más de espectadores que el año anterior

La música sigue atrayendo multitudes al corazón del Palau. Durante la temporada 2024/2025, entre el 1 de septiembre y el 31 de julio, ... 225.109 personas cruzaron sus puertas para dejarse llevar por conciertos y actividades que colmaron de vida sus salas. Una cifra que no solo supera los 197.540 asistentes del curso anterior, sino que multiplica por cinco los 45.538 registrados en la temporada 2022/2023.

El crecimiento es elocuente: un 14% más que en 2023/2024 y un asombroso 394% más que en 2022/2023. Destaca igualmente un aumento significativo en el número de abonados en comparación con las temporadas anteriores.

Se inició la última temporada de abono con un total de 1.022 entradas vendidas, es decir, con 84 personas más que en el inicio de la temporada pasada, 678 más respecto a la última que las salas estuvieron cerradas y 187 más que en el último curso que el auditorio estuvo abierto (2018/2019).

Para el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, «el verano es un buen momento para hacer balance de los contenedores culturales», al resaltar el incremento del público que asiste al Palau. Moreno destaca entre los datos el notable 394% de crecimiento con respecto a la temporada de 2022-2023, cuando el edificio todavía estaba cerrado por obras.

La temporada 2024-2025 es la segunda del espacio cultural desde las obras de rehabilitación integral del edificio, que han supuesto la renovación completa del sistema de climatización, techos, paneles acústicos y butacas de las salas, entre otras mejoras, y que han permitido volver a abrir el auditorio.

En este sentido, el Palau de la Música adjudicó, por resolución de 1 de julio de 2025 del presidente del organismo autónomo municipal y edil cultural, la ejecución de las obras de reforma de la conserjería del edificio. Se espera que las obras empiecen en la segunda quincena de este mes de agosto y que den una solución definitiva a los problemas que todavía existen en la zona administrativa, de información y de ensayos de la Orquesta de Valencia.

El objetivo de estos trabajos -que se pretenden cumplir en un plazo de duración de tres meses- es evitar nuevas inundaciones y mejorar los sistemas de control de filtraciones de agua, humedades y estanqueidad de algunas zonas del recinto, que se piensan ejecutar de manera progresiva para que esta sala de conciertos para que pueda captar a nuevos amantes de la música.