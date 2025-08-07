Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Palau de la Música iluminado de noche Josele Bort

El apoyo al Palau de la Música crece: el auditorio atrae un 14% más de espectadores que el año anterior

La última temporada se cierra con un incremento del número de abonados

Stefania Di Nicola

Valencia

Jueves, 7 de agosto 2025, 16:07

La música sigue atrayendo multitudes al corazón del Palau. Durante la temporada 2024/2025, entre el 1 de septiembre y el 31 de julio, ... 225.109 personas cruzaron sus puertas para dejarse llevar por conciertos y actividades que colmaron de vida sus salas. Una cifra que no solo supera los 197.540 asistentes del curso anterior, sino que multiplica por cinco los 45.538 registrados en la temporada 2022/2023.

