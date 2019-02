Los Goya premian el esfuerzo valenciano Parte del equipo de 'Campeones', al recoger el Goya el pasado sábado. / JAVIER SORIANO/AFP El galardón a 'Campeones' reconoce la implicación del club Aderes de Burjassot y la Academia distingue a la actriz Susi Sánchez, que dejó Xirivella para labrarse un futuro en Madrid | Los miembros del equipo de baloncesto celebran la victoria de la cinta de Javier Fesser basada en sus vivencias ÁLEX SERRANO/EFE Lunes, 4 febrero 2019, 00:20

Cuando Loles León se dirigió a la zona donde estaba el equipo de 'Campeones' gritando «¡te lo había dicho!», todo el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES) supo al instante que la cinta de Javier Fesser era la ganadora del premio Goya a mejor película. El equipo de Fesser dio un salto de alegría, pero a unos 700 kilómetros, otro medio centenar de personas sintió la misma felicidad, como si estuvieran vinculadas por una cuerda invisible.

Y así es, porque los padres, madres, técnicos, directivos y, sobre todo, deportistas del club Aderes son conscientes de que la historia que ha conquistado a 3,2 millones de espectadores y ha permitido recaudar 19 millones de euros, según los datos oficiales del Ministerio de Cultura, es un poco su propia historia. «Los chavales están contentísimos, se sienten ellos mismos ganadores», explica Benjamín García, vocal de la junta directiva del club deportivo y padre de Jonathan, uno de los jugadores del equipo de baloncesto de Burjassot, que tiene 12 títulos de campeón de España en sus vitrinas.

«Cuando dieron el premio a la película fue una alegría muy grande. Nos lo esperábamos porque estábamos nominados a los Oscar y creíamos que en los Goya iba a caer, hay que tener en cuenta que ha sido la película revelación del año», comenta García. Ni siquiera el triunfo de 'El reino', que se alzó con siete estatuillas, incluida la de mejor actor para Antonio de la Torre a la que también optaba Javier Gutiérrez, protagonista de 'Campeones', empañó la alegría de los miembros del Aderes. No es el Goya con más implicación valenciana de esta edición (la xirivellense Susi Sánchez se llevó el «cabezón» a mejor actriz y la peluquera de Port de Sagunt Amparo Sánchez, el premio a mejor maquillaje y peluquería), pero sí uno de los más celebrados.

Y eso que hubo un momento de la gala, tal como cuenta García, en que todo parecía indicar que se iban a ir casi de vacío. Los premios para Jesús Vidal como mejor actor revelación y para Coque Malla por la canción 'Este es el momento' y, sobre todo, la derrota en categorías como guión, actor, actriz revelación o director podía augurar una mala noche para 'Campeones'. Pero el último premio lo cambió todo. «Cuando se resistían los Goya llegamos a pensar que no nos iban a dar nada», asegura García.

El éxito de la película ha propiciado también una buena relación entre los actores de la cinta y los miembros del Aderes. «Han venido a Valencia a vernos el pasado otoño, estuvimos con ellos en la Alquería del Basquet, pasamos un día juntos y jugamos un partido muy emotivo», comenta García. «El día de la Gala del Deporte de la Comunidad Valenciana también vinieron. Estuvimos en el teatro de Aldaia toda la tarde y anoche les felicitamos», explica el vocal de la directiva del club que, sin embargo, reconoce que ahora será difícil que puedan mantener el contacto. «Esperamos que sí, pero ellos han estado un año faltando al centro educacional y no se lo pueden saltar más», reconoce García.

«La verdad es que nosotros nos sentimos protagonistas de la película, tanto los padres como los chavales. Está basada en nosotros, nosotros somos los verdaderos campeones», asegura García. Puede parecer una afirmación atrevida, pero lo cierto es que los chavales de Burjassot «siempre se han sentido muy representados, ellos creen que los actores son ellos», según García, que asegura que hoy se reunirá la directiva y verán si organizan alguna fiesta para celebrar uno de los títulos más importantes del club.

Fesser, el director de la película, dijo el pasado sábado por la noche que no descarta hacer más películas con personas con diversidad funcional e hizo referencia a los miembros del Aderes al asegurar: «n todos estos meses he tenido la suerte de conocer a muchas personas en torno a este universo que me han despertado enormes ganas de tratar estos temas, como las relaciones personales entre estas personas, como historias de amor». Aseguró que el filme ha superado mucho de los sueños y expectativas del equipo. «Yo quería una película emocionante y divertida. La discapacidad intelectual que retrata la película está llena de humor. No creo que hubiera podido hacer un retrato más fiel, ni contaba con lo que la película ha logrado, provocar una mirada diferente. Hay personas diferentes y mucho más capaces que otras», comentó el director de la cinta que jamás olvidarán en Burjassot.