Susi Sánchez: «Es gratificante vivir este momento» La valenciana Susi Sánchez. / reuters La intérprete, veterana de las tablas, tiene pendiente estrenar 'Dolor y gloria', de Almodóvar, y le gustaría trabajar más en la Comunitat REDACCIÓN/EP Lunes, 4 febrero 2019, 00:17

Fue una de las sorpresas de la gala. Susi Sánchez se alzó con el galardón a mejor actriz por su papel en 'La enfermedad del domingo'. Con el 'cabezón' en la mano, la intérprete valenciana se mostró satisfecha. En la fiesta posterior a la ceremonia reivindicó sus orígenes y en los corrillos con los profesionales del audiovisual valenciano mostró su predisposición y voluntad a trabajar en la Comunitat. Poca gente sabe que ella es de Xirivella. A los 18 años entró en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y desde entonces se ha labrado un futuro laboral fuera de Valencia.

Sánchez fue la primera en llegar a la alfombra roja de la ceremonia, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES) pero posteriormente se ausentó para representar 'Espía a una mujer que se mata' en el Teatro Central de la capital hispalense. Acabó la función del sábado, volvió a su butaca de los Goya y salió al escenario a recoger la estatuilla. «No hay nada mas gratificante que vivir el momento, no quedarte anclado en cosas pasadas ni pensar en cosas que no han sucedido. Vivir el momento me ha tranquilizado mucho», aseguró tras la gala.

La actriz rememoró su trayectoria. «Por mi altura hacía personajes que no eran humanos. Cuando me hice más mayor ya hice personajes que tenían emociones», recordó. Sánchez, que representó 'Cuando deje de llover' en el TEM en 2014, es una chica Almodóvar. Forma parte del elenco de 'La piel que habito', 'Los amantes pasajeros', 'Julieta' y 'Dolor y gloria'. Esta última película, rodada en Paterna, se estrenará en marzo. «Fue muy agradable trabajar con él. Fue muy divertido y muy bonito», aseguró.

A sus 64 años, Sánchez ha sido reconocida en numerosas ocasiones por sus trabajos en teatro, cine y televisión. Con su papel en 'La enfermedad del domingo' optó por segunda vez al Goya tras '10.000 noches en ninguna parte' (2013).

Desde su debut en la mítica serie 'Anillos de Oro', la valenciana ha rodado con los más prestigiosos directores y directoras españoles, de Vicente Aranda o Jaime de Armiñán a Enrique Urbizu, además de Gracia Querejeta, Belén Macías o Claudia Llosa.

Sobre el papel que le ha dado el Goya, reconoció que el director Ramón Salazar lo escribió para ella y que no habría sido capaz de interpretarlo si no hubiera estado él. «Me parece supercomplejo. Tenemos el complejo de que las mujeres son malas madres y abandonan a sus hijos. ¿Cómo hago yo para qué entiendan a esta mujer que también es un ser humano y qué hizo lo que hizo por alguna razón?», se preguntó.

Sánchez reivindica el punto de vista artístico del cine frente a la mirada de lo comercial y reclama más personajes femeninos para mujeres maduras.