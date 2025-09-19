Un poco de PhotoEspaña en Bombas Gens El espacio de Marxalenes acoge la exposición 'Mnemosyne. Derivas y fragmentos en la producción de memoria' de Eva del Llano

La Sala José Luis Soler, ubicada en Bombas Gens, acoge desde este viernes la exposición 'Mnemosyne. Derivas y fragmentos en la producción de memoria', de la historiadora del arte y comisaria novel Eva del Llano (La Habana, 1997). El proyecto resultó ganador de la primera edición del Premio de Comisariado José Luis Soler, convocado por PHotoESPAÑA y la Colección José Luis Soler para dar visibilidad a nuevas voces en investigación, mediación y comisariado.

La muestra establece un diálogo con el lema de PHotoESPAÑA 2025, 'Después de todo', a partir de una selección de obras de Ferrán García Sevilla, Hamish Fulton, Jonas Mekas, Iñaki Bonillas y Takuma Nakahira, presentes en la Colección José Luis Soler. El proyecto apuesta por un entendimiento descentralizado de la memoria, concebida no como un relato lineal y cerrado, sino como una construcción plural hecha de fragmentos y derivas.

Más que un conjunto de imágenes, Mnemosyne se concibe como un entramado de secuencias visuales y textuales que remiten a la experiencia misma de la memoria: un relato en el que la serialidad, la repetición y el cruce de miradas adquieren un papel central. En este contexto, el espectador se convierte en coproductor de sentido, invitado a recorrer y experimentar la muestra desde su propia subjetividad.

El jurado, compuesto por Sandra Guimarães (Museo Helga de Alvear), Manuel Segade (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) y Vicente Todolí (Pirelli HangarBicocca), destacó la solidez conceptual de la propuesta y su capacidad para ofrecer una lectura contemporánea de la memoria, así como la creatividad de un programa paralelo que fomentará el diálogo intergeneracional y la implicación de públicos diversos.

José Luis Soler Vila (1956-2024) fue un empresario profundamente vinculado a su entorno, con una firme pasión por el arte y la convicción de que la cultura constituye un bien esencial para la sociedad. Junto a su esposa, Susana Lloret Segura, y con el acompañamiento de Vicente Todolí, dio forma a una valiosa colección de arte abstracto y fotografía. Ese legado, integrado por más de dos mil obras de reconocidos fotógrafos internacionales, persigue hoy mantenerse vivo y abierto al diálogo con la comunidad artística y el público.

Con el objetivo de preservar su memoria, poner en valor la colección y respaldar a nuevas generaciones en el campo del comisariado, la investigación, la mediación y la gestión cultural, Susana Lloret, impulsora junto a Jose Luis Soler de la colección que lleva su nombre y PHotoESPAÑA han creado un premio anual. Este galardón busca dar visibilidad a comisarios emergentes -tanto españoles como residentes en España- desde una vocación de mecenazgo que también reconoce y dignifica su labor.

La exposición y el programa de actividades podrán visitarse en Bombas Gens hasta el 19 de enero de 2026, dentro de la Sección Oficial de PHotoESPAÑA.