Pilar Tébar, cesada como secretaria autonómica de Cultura

Pilar Tébar ha sido cesada como secretaria autonómica de Cultura. Era uno de los cambios previstos en el segundo escalón del organigrama del nuevo Consell ... liderado por Juanfran Pérez Llorca, pero ya es oficial. Lo ha anunciado este jueves el nuevo portavoz, Miguel Barrachina, despues del pleno celebrado a lo largo de la mañana. Aunque se ha dado a conocer este movimiento, en este momento todavía no se ha hecho pública la persona que le sustituirá.

Como publicó LAS PROVINCIAS este miércoles tras la primera remodelación del Consell por parte de Pérez Llorca, el relevo de María del Carmen Ortí Ferré (Xirivella, 1966) a José Antonio Rovira en la Conselleria de Educación y Cultura iba a suponer también cambios en el resto de altos cargos del departamento. Estos iban a afectar a la propia Tébar y al director general, Miquel Nadal quien, no obstante, señalaba no tener una comunicación oficial al respecto.

Ha sido a última hora de esta mañana cuando Barrachina ha anunciado ese cese de Pilar Tébar, cuyo destino a este jueves sigue siendo una incórgnita. No obstante, todo parece indicar que se le busca un acomodo en un puesto en la provincia de Alicante. La hasta ahora secretaria autonómica de Cultura era una de las personas de círculo del anterior jefe del Consell, Carlos Mazón.