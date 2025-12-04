Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pilar Tébar, cesada como secretaria autonómica de Cultura
Pilar Tébar, ya ex secretaria autonómica de Cultura.

Pilar Tébar, cesada como secretaria autonómica de Cultura

El relevo era uno de los esperados con el acceso de Carmen Ortí a la cartera de la Generalitat que antes ostentaba José Antonio Rovira

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:44

Pilar Tébar ha sido cesada como secretaria autonómica de Cultura. Era uno de los cambios previstos en el segundo escalón del organigrama del nuevo Consell ... liderado por Juanfran Pérez Llorca, pero ya es oficial. Lo ha anunciado este jueves el nuevo portavoz, Miguel Barrachina, despues del pleno celebrado a lo largo de la mañana. Aunque se ha dado a conocer este movimiento, en este momento todavía no se ha hecho pública la persona que le sustituirá.

