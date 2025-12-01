Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un hombre de 75 años muere en el incendio de una vivienda en el centro de Valencia
Logo Patrocinio
El director general de Cultura, Miquel Nadal, durante una entrevista en À Punt' en una imagen de archivo. LP

Miquel Nadal deja la Conselleria de Cultura y apunta a la dirección de la institución Alfons el Magnànim

La salida del director general del departamento de Rovira no será la única I La secretaria autonómica, Pilat Tébar, también dejará el puesto

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:10

Comenta

Movimientos en la Conselleria de Cultura. Se avecinan cambios en el equipo que encabeza el conseller José Antonio Rovira. Llegarán más pronto que tarde. Y ... no será sólo uno el puesto que cambiará de titular. Si bien algunos nuevos destinos todavía están pendientes, ya está claro que Miquel Nadal, director general de Cultura, dejará esta responsabilidad para asumir la dirección de la Institución Alfons el Magnànim, según ha podido confirmar LAS PROVINCIAS de fuentes cercanas a las conversaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  2. 2

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  3. 3 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  4. 4 Salomé Pradas: «Sánchez fue inhumano, indigno»
  5. 5

    El cerco a los patinetes afectará a medio millón de conductores en la Comunitat
  6. 6 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  7. 7 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia
  8. 8 La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
  9. 9

    Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga
  10. 10

    Expresidentes y compañeros del PP dan el último adiós a José Luis Olivas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Miquel Nadal deja la Conselleria de Cultura y apunta a la dirección de la institución Alfons el Magnànim

Miquel Nadal deja la Conselleria de Cultura y apunta a la dirección de la institución Alfons el Magnànim