Miquel Nadal deja la Conselleria de Cultura y apunta a la dirección de la institución Alfons el Magnànim

Movimientos en la Conselleria de Cultura. Se avecinan cambios en el equipo que encabeza el conseller José Antonio Rovira. Llegarán más pronto que tarde. Y ... no será sólo uno el puesto que cambiará de titular. Si bien algunos nuevos destinos todavía están pendientes, ya está claro que Miquel Nadal, director general de Cultura, dejará esta responsabilidad para asumir la dirección de la Institución Alfons el Magnànim, según ha podido confirmar LAS PROVINCIAS de fuentes cercanas a las conversaciones.

La institución cultural de la que con gran probabilidad se hará cargo Nadal, es la editorial de la Diputación de Valencia. Se trata de una institución que posee una una larga experiencia y, con el tiempo, un fondo editorial de más de 1.400 libros y revistas, además de ser la responsable de las ediciones anuales de los Premios Valencia, los más antiguos en Valencia, desde los años cincuenta del siglo XX. El hecho de que la institución esté adscrita a la Corporación Provincial, apunta otro dato al movimiento, que no es otro que el paso de Nadal de la Generalitat Valenciana a la Diputación de Valencia.

No será el de Nadal el único puesto que cambiará de titular. Se da por hecho, si bien todavía no se ha facilitado destino, que la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, también se levantará de la silla sobre la que ahora se sienta. Hay que tener en cuenta que Tébar llegó a la secretaría autonómica como persona del círculo de Carlos Mazón. El hecho de que ahora Mazón esté fuera de la presidencia del Consell resta influencia en los enclaves de poder a la hoy secretaria autonómica.

Además, las fuentes hacen hincapié en que la gestión de Pilar Tébar no ha convencido. Refieren tres puntos en los que no se han alcanzado los objetivos que se consideraban claves para el trabajo de la Conselleria de Cultura. Citan la reducción de un plan estratégico para la Conselleria de Cultura, el desarrollo de la Ley de Mecenazgo y la compra de obras de arte de la que se había hablado con las galerías.

Aun cuando se desconoce el destino que aguarda a Pilar Tébar, lo que sí se sabe es que «se le busca acomodo en Alicante». ¿Podría ser la Diputación de esa provincia?. De confirmarse, mostraría otro trasvase entre distintas instancias de la Administración, si bien no parece que ese destino sea el más probable.

Más allá de las razones que respondan a las distintas áreas de gestión, lo que está claro es que tras la salida de Carlos Mazón y la entrada de Juan Francisco Pérez Llorca en la presidencia del Consell, no son pocas las opiniones que advierten de que en Cultura las cosas no seguirán como estaban. Tanto es así que incluso se escuchan no pocas voces que apuntan a la posibilidad de que el área de Cultura llegue a integrarse en otra conselleria que podría ser la de Turismo.

Hay otros nombres de los que también se habla, aunque en voz más baja y de cuyos destinos tampoco se mantienen certezas. Marta Alonso, directora general de Patrimonio, aparece en ese listado en el que no faltan o faltarán en los próximos días nuevos nombres en tanto que los movimientos en la Conselleria de Cultura, como puede también suceder en otras áreas del gobierno autonómico, están en marcha.