Premios Valencianos para el siglo XXI Pilar Roig: «La vida no tiene sentido sin la cultura y el arte» La profesora Pilar Roig, en los Santos Juanes / Irene Marsilla La catedrática de Restauraciónque recuperó las pinturas de la iglesia de San Nicolás defiende la importancia del mecenazgo para el cuidado del patrimonio LAURA GARCÉS Valencia Domingo, 20 octubre 2019, 01:05

Pilar Roig, catedrática de Restauración en la Universitat Politècnica de València, cuenta con una larga trayectoria de proyectos para recuperar patrimonio arístico. La iglesia de San Nicolás es el gran hito, pero hay más en una mujer en quien no decae la ilusión y a quien le siguen atrayendo los retos. Pilar Roig, con casi cuarenta años formando a estudiantes universitarios, conoce muy bien las entretelas del patrimonio artístico y los cuidados que requiere. Esa experiencia le lleva a mostrar abiertamente su apuesta por el mecenazgo.

-¿Qué es el arte para Pilar Roig?

-La creatividad, la emoción, la belleza, el reto.

-¿Es necesario el arte en la vida?

Imprescindible. No tiene sentido la vida sin la cultura, sin las humanidades, sin el arte. El arte es muy amplio, abarca tantas disciplinas que da sentido a la vida.

-¿Por qué se dedicó a la restauración y no a la creación?

-También, estudie Bellas Artes, pintura. De hecho, he pintado. Tienen obras mías mis hijos, gente. Pero es una etapa que nunca olvidaré, igual que me encanta la poesía y no me atrevo a escribir. La creatividad es algo que llevo dentro. Desde que nací he vivido un ambiente de arte. Mis padres estudiaron Bellas Artes y me transmitieron esa inquietud. Tenían el taller artesanal, un lugar de encuentro donde iba con mi padre los domingos y veía cómo trabajaban. Hacían tertulias, aparte de a las que me llevaba mi padre a la Casa de los Obreros con sus amigos para mí interesantísimos. Yo me sentaba a su lado, calladita, y a escuchar, a aprender. Siempre he aprendido mucho de los mayores.

-¿Valencia necesita más actuaciones. Existe suficiente atención de las instituciones hacia el patrimonio?

-Siempre es bueno que haya más, es imprescindible. Además, es un foco económico, atrae a mucha gente. Es una inversión que compensa. Bueno, la iglesia de San Nicolás, está en el mapa mundial para siempre, eso quiere decir que atrae hacia Valencia a gente para venir a ver San Nicolás. Si invirtieran más en la restauración del patrimonio todavía vendría más gente.

-¿Los valencianos somos respetuosos con el arte?

-Cada vez más. Estamos más concienciados y nosotros en las aulas nos encargamos de concienciar al alumnado y no sólo desde las aulas universitarias.

-¿Qué supuso la restauración de las pinturas de la iglesia de San Nicolás?

-Fue un regalo. Hortensia Herrero jugó un papel fundamental, tuvo una gran lucidez al pensar que esa iglesia ocultaba, tras lo negro que estaba, algo increíble que podía ser precioso. Se le ocurríó a ella y a nadie más El mérito es suyo.

-Recuperaron San Nicolás y el resultado del trabajo recibió el calificativo de Capilla Sixtina Valenciana. La noticia se extendió, corrieron ríos de tinta.

-Fue impresionante. Desbordó las previsiones de todos, adquirió una dimensión increíble porque las pinturas son impresionantes. Supuso devolver una luz y un color que nadie había visto. Estaban negras y muy deterioradas, con grietas y problemas de todo tipo.

-¿Qué importancia tiene el mecenazgo en este caso y en general?

-Es fundamental. Debería tenerse aprobada la Ley. El mecenazgo es conseguir que personas con una gran sensibilidad apuesten por el patrimonio. Y digo gran sensibilidad porque en el caso de Hortensia Herrero, una mecenas que sube y está contigo, ve cómo trabajas, es que se lo cree, es que disfruta con el patrimonio. No es que da el dinero y ya está, ve el resultado de ese mecenazgo y disfruta participando activamente contigo. Eso es admirable.

-Para usted los retos todavía existen. Ahora, tiene delante el de Santos Juanes, también con la Fundación Hortensia Herrero: recuperar lo que se perdió en esta iglesia.

-Estamos con los estudios previos. Son tan importantes estos trabajos para tener la tranquilidad de que lo que vamos a acometer lo haremos bien. Serán unos estudios exhaustivos.

-¿El principio fue la restauración de la Basílica de La Virgen?

-Fue la simiente del éxito, del reconocimiento a nuestro trabajo. Un primer paso importantísimo. Era una intervención integral. Yo era la responsable de todo el patrimonio pictórico, escultórico y ornamental, aunque luego estuviera en el andamio con Palomino. El departamento que ya teníamos muy formado en la Politècnica dio trabajo a todos. Había de todo.