Patricia Cabezuelo, premio de datos abiertos del Ayuntamiento de Valencia

Redacción Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:52 Compartir

El equipo de Nuevas Narrativas de LAS PROVINCIAS ha conseguido un nuevo galardón por su decidida apuesta por las historias visuales. En esta ocasión, el Ayuntamiento de Valencia ha premiado a Patricia Cabezuelo, redactora e infografista de dicha sección, por el reportaje «Valencia pisa el freno: el 60% de las calles tienen límite de 30 km/h». La Concejalía de Transparencia, Información y Defensa de la Ciudadanía convoca anualmente estos premios con el objetivo de incentivar aquellos trabajos periodísticos que utilizan las bases de datos abiertos que el consistorio pone a disposición de la ciudadanía para promover los valores y beneficios de la transparencia.

El reportaje galardonado, que obtuvo el tercer premio, se elaboró precisamente a partir de esos datos y buscaba explicar de manera clara y visual los distintos límites de velocidad existentes en toda la ciudad, de modo que cualquier vecino pudiera consultar qué restricciones afectan a su calle o a cualquier otra vía de Valencia. La narrativa analiza la configuración urbana actual y muestra cómo una quinta parte de las calles ya son peatonales, según las limitaciones viarias vigentes a través de múltiples infografías interactivas. Además, el Ayuntamiento ha otorgado el primer y segundo premio a Nikolas Hrudka, de NTT Data, por su estudio sobre la disponibilidad de bicicletas Valenbisi, y a Raúl Sancha Llamosí, ingeniero geomático, por su trabajo sobre los puntos de contaminación de la ciudad. Los galardones serán entregados el próximo 10 de diciembre por el concejal de Transparencia, Juan Carlos Caballero, en un acto que pone en valor, sobre todo, la importancia de difundir y acercar a la ciudadanía los datos abiertos que el consistorio pone a disposición pública, reforzando así su utilidad para cualquier vecino que desee consultarlos.

Estos reconocimientos suponen un nuevo espaldarazo para la sección de Nuevas Narrativas de LAS PROVINCIAS que fue reconocida en 2023 como periódico regional mejor diseñado de Europa por los premios European Newspaper Award, el galardón más prestigioso en esta categoría. El equipo del periódico decado de la prensa valenciana, liderado por Beatriz de Zúñiga, obtuvo igualmente 26 galardones el pasado año sobre todo por el relato e impacto que la dana dejó en la Comunitat.

Temas

Ayuntamiento de Valencia